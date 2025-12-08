Российская армия взяла Червоное и Новоданиловку

Подразделения российской группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Червоное в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, также за истекшие сутки под контроль группировки «Днепр» перешел населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области.

В сообщении Минобороны указывается, что в населенном пункте Димитров в ДНР штурмовые отряды «продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный».