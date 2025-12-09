Герасимов доложил о взятии 30% Димитрова в ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска взяли под контроль южную часть населенного пункта Димитров в ДНР (украинское название Мирноград).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем, — сказал глава Генштаба. — Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе».

1 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что днем ранее президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и там заслушал в том числе доклад командующего войсками группировки «Центр» Валерия Солодчука. Он заявил о взятии южной части города Димитров. Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Димитрове штурмовые отряды «продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный».