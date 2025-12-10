Каток «Юность» начнет работу 18 декабря и изменит правила в честь 100-летия

Ледовый сезон на катке «Юность» в Екатеринбурге откроется 12 декабря. Старт сезону традиционно дают конькобежцы. По данным пресс-службы спортивного комплекса, в этом году заливка льда началась позже обычного из-за погодных условий.

Массовые катания для жителей и гостей города начнутся 18 декабря. В этом сезоне предусмотрены новые условия посещения катка. В связи со 100-летним юбилеем «Юности» в 2026 году посетители, чьи дни рождения приходятся на ледовый сезон, смогут посещать каток бесплатно за три дня до, в день рождения и три дня после него. Бесплатно посещать каток смогут также студенты очной формы обучения, школьники и пенсионеры каждый четверг, предъявив соответствующие документы. Участники СВО смогут посещать каток бесплатно в течение всего сезона.