WSJ: инвесторов беспокоят условия оферты Paramount для покупки Warner Bros.

По данным The Wall Street Journal, среди инвесторов растет обеспокоенность по поводу слишком большой доли долгового обеспечения у многих крупных сделок в США. Ранее на этой неделе кинокомпания Paramount предложила купить кинокомпанию Warner Bros. за $78 млрд, из которых $54 млрд обеспечено займами. Как известно, оферта Paramount вызвана желанием помешать слиянию Warner Bros. со стриминговым сервисом Netflix в рамках сделки на $83 млрд, которая также обеспечена крупными займами в общей сложности на $59 млрд.

Как отмечает WSJ, крупные займы, которые компании берут для финансирования сделок, накладывают на компании соответствующие долговые обязательства и выплату процентов. Эти займы впоследствии могут негативно отразиться на финансовых показателях компаний и выплатах акционерам. По данным Dealogic, большая часть крупных слияний и поглощений этого года (объемами более $10 млрд каждая) была обеспечена именно займами. Таких сделок с начала года во всем мире было заключено уже на $1,23 трлн.

Реакция СМИ на продажу кинокомпании Warner Bros. стриминговому сервису Netflix — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик