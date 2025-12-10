Москалькова заявила о травле Алаудинова

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о «волне критики» в адрес командира спецназа «Ахмат», заместителя Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинова. По ее словам, он «с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Омбудсмен написала в Telegram, что ей «неприятно и горько» наблюдать за критическими комментариями в соцсетях. Кто именно негативно высказывался в адрес Апты Алаудинова и чем вызвана критика, она не уточнила, но назвала подобные заявления «незаслуженными и несправедливыми».

«Негативные высказывания "медийных" персон в адрес Апты Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и защитнику отечества»,— убеждена госпожа Москалькова.

Весной у командира «Ахмата» произошел конфликт с начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом. Схиигумен делал ряд неоднозначных высказываний относительно мусульман в регионах, и Апты Алаудинов отреагировал на это в жесткой форме. Позже глава чеченского спецназа принес извинения схиигумену. Священнослужителя отстранили от должности. В июне они встретились и «достигли компромисса по спорным вопросам», рассказывал Апты Алаудинов.