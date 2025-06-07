Валаамский монастырь освободил от поста начальника Сочинского подворья

Валаамский монастырь освободил от должности начальника Сочинского подворья схиигумена Гавриила (Виноградова) с 5 июня 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба обители в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Валаамский монастырь Фото: Телеграм-канал Валаамский монастырь

Причину отстранения священнослужителя в монастыре не назвали. Решение принято после того, как в интернете появились видеозаписи проповедей схиигумена, в которых он негативно высказывался о представителях других религий.

В мае схиигумен Гавриил во время воскресной проповеди в негативном ключе отозвался об исламе, а мусульман назвал «целой армией».

На высказывания обратил внимание замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал слова священнослужителя «провокационными вбросами».

Генерал-лейтенант возмутился отсутствием правовых последствий для священника. «Почему к ним не применяются меры уголовного характера? Почему не возбуждаются уголовные дела? Почему хотя бы официально не приносятся извинения?», — задался вопросами военачальник. Запись с его обращением опубликовали 4 июня.

Мария Удовик