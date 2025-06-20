Апты Алаудинов заявил об урегулировании конфликта со схиигуменом Гавриилом

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о встрече с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом. По словам генерала, он еще раз принес священнослужителю свои извинения за прежние высказывания, собеседники достигли компромисса по спорным вопросам.

В своем Telegram-канале Апти Алаудинов рассказал, что встреча прошла в храме поселка Ракитное Белгородской области. По результатам разговора генерал и схиигумен разрешили все разногласия. В частности, собеседники пришли к выводу, что недоброжелатели пытались, используя их размолвку, добиться разлада в отношениях православных и мусульман.

«Мы понимаем ситуацию совершенно одинаково»,— подчеркнул схиигумен Гавриил.

Господин Алаудинов сопроводил свой пост с видеозаписью встречи словами: «Бог един — Аллаху акбар!»

В конце мая схиигумен произнес ряд неоднозначных высказываний относительно мусульман в российских регионах. На его слова в жесткой форме отреагировал глава чеченского спецназа. Позднее Апты Алаудинов в Telegram принес схиигумену Гавриилу свои извинения. Священнослужитель был отстранен от должности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вскоре выступил с заявлением. Он призвал православных отвергать тех людей, кто под предлогом защиты веры пытается настроить их против российских мусульман.