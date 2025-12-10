Продажи Lada в России упали на 27% с начала года

За 11 месяцев в России было продано около 305 тыс. машин Lada, что на 27% меньше год к году. Это следует из данных АвтоВАЗа, которые приводит «Интерфакс».

По оценкам «Автостата», Lada стала лидером по продажам автомобилей в ноябре. Ее доля на рынке составила 21,4%. В прошлом месяце было реализовано 27,4 тыс. машин, что на 27,6% меньше год к году.

АвтоВАЗ прогнозировал падение продаж Lada на 23% по итогам года. Компания рассчитывала продать в этом году около 370 тыс. автомобилей марки, из них 350 тыс. — на российском рынке. В 2024 году продажи Lada в России достигли 459 тыс. штук.

