Песков о новом от Зеленского, созвучных РФ словах Трампа и приоритете мира для Москвы

Песков рассказал о реакции Кремля на заявление Зеленского о готовности к выборам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал последнее интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico, заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам и количество обращений о проблемах участников СВО на прямую линию с Владимиром Путиным. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Украинское урегулирование

  • Россия работает над миром на Украине, а не перемирием.
  • Устойчивый и долгосрочный мир на Украине на основе подписанных документов является абсолютным приоритетом для Москвы.

Выборы на Украине

  • Москва пока не обсуждала с Вашингтоном заявление Зеленского о готовности к проведению президентских выборов на Украине. Посмотрим, как будут развиваться события.
  • Заявление о выборах достаточно новое от Зеленского, но об этой необходимости давно говорил Путин.

Интервью Трампа

  • В Кремле очень внимательно ознакомились с той частью интервью Трампа, которая касалась России и тематики Украины.
  • Заявления Трампа о первопричинах украинского конфликта важны с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.
  • Заявления Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России.

Проблемы участников СВО

  • Кремль фиксирует гораздо меньше обращений о проблемах ветеранов СВО на прямую линию с Путиным.
  • Разовые проблемы неизбежны, но в целом эта тема ушла из первой тройки.
  • Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система.

