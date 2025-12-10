Песков о новом от Зеленского, созвучных РФ словах Трампа и приоритете мира для Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал последнее интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico, заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам и количество обращений о проблемах участников СВО на прямую линию с Владимиром Путиным. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Украинское урегулирование

Россия работает над миром на Украине, а не перемирием.

Устойчивый и долгосрочный мир на Украине на основе подписанных документов является абсолютным приоритетом для Москвы.

Выборы на Украине

Москва пока не обсуждала с Вашингтоном заявление Зеленского о готовности к проведению президентских выборов на Украине. Посмотрим, как будут развиваться события.

Заявление о выборах достаточно новое от Зеленского, но об этой необходимости давно говорил Путин.

Интервью Трампа

В Кремле очень внимательно ознакомились с той частью интервью Трампа, которая касалась России и тематики Украины.

Заявления Трампа о первопричинах украинского конфликта важны с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.

Заявления Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России.

Проблемы участников СВО