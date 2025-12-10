Песков о новом от Зеленского, созвучных РФ словах Трампа и приоритете мира для Москвы
Песков рассказал о реакции Кремля на заявление Зеленского о готовности к выборам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал последнее интервью президента США Дональда Трампа изданию Politico, заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам и количество обращений о проблемах участников СВО на прямую линию с Владимиром Путиным. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Украинское урегулирование
- Россия работает над миром на Украине, а не перемирием.
- Устойчивый и долгосрочный мир на Украине на основе подписанных документов является абсолютным приоритетом для Москвы.
Выборы на Украине
- Москва пока не обсуждала с Вашингтоном заявление Зеленского о готовности к проведению президентских выборов на Украине. Посмотрим, как будут развиваться события.
- Заявление о выборах достаточно новое от Зеленского, но об этой необходимости давно говорил Путин.
Интервью Трампа
- В Кремле очень внимательно ознакомились с той частью интервью Трампа, которая касалась России и тематики Украины.
- Заявления Трампа о первопричинах украинского конфликта важны с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.
- Заявления Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России.
Интервью Трампа для Politico: выборы на Украине, катастрофа в Европе, «торгаш» Зеленский и судьба Мадуро
Проблемы участников СВО
- Кремль фиксирует гораздо меньше обращений о проблемах ветеранов СВО на прямую линию с Путиным.
- Разовые проблемы неизбежны, но в целом эта тема ушла из первой тройки.
- Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система.