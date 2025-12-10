Песков: Россия стремится к миру на Украине, а не перемирию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится обеспечить устойчивый и долгосрочный мир на Украине, а не временное прекращение огня. Так он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского об «энергетическом перемирии».

«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, — это абсолютный приоритет»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

9 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от ударов по российским энергетическим объектам, если на подобное перемирие пойдет и Россия. Тогда же он сообщил, что Украина еще не передала США обновленный текст мирного плана со своими корректировками, продолжается работа на уровне советников.

Лусине Баласян