Необходимость обеспечения прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с международными обязательствами входит в предложения США по мирному плану, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «в европейской интерпретации» этот пункт переформулировали: в новой версии говорится о соблюдении норм, принятых в Евросоюзе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

«В тех предложениях — надеюсь, не раскрываю большого секрета, — которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине — там, что останется от Украины, — права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами»,— сказал Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде.

«Вот эта мания непогрешимости и уверенность в том, что все, что делают именно европейцы, является на голову выше всех традиций, норм, законов остального мира,— это, конечно, одна из тех причин, по которой президент Трамп и его соратники все чаще и чаще говорят о глубочайшем кризисе Евросоюза и о том, что он движется явно не в том направлении, которого требуют реалии многополярности»,— заключил министр.

В первоначальной версии мирного плана США, которую приводили СМИ, в одном из пунктов говорилось, что стороны конфликта обязуются внедрять в школах программы по развитию терпимости к различным культурам. Также говорилось, что Украина «примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств». В публикациях СМИ с альтернативным европейским мирным планом содержится аналогичная формулировка.

Лусине Баласян