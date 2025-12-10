Глава Тюмени Максим Афанасьев проведет прямую линию 17 декабря

Мэр Тюмени Максим Афанасьев анонсировал проведение прямой линии 17 декабря. Как сообщил он в своем Telegram-канале, трансляция начнется в 17:00 в его аккаунтах в соцсетях, а также по телеканалам «Тюменское время», ОТР, «TVOЯ Тюмень».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тюменцы могут отправить свои вопросы через аккаунты главы города в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также через электронную почту. В ходе прямой линии господин Афанасьев расскажет о результатах работы за год. «Расскажу о проектах, которые мы вместе воплощали в жизнь, и о планах на 2026 год. Отвечу на актуальные вопросы жителей»,— сказал мэр.

В прошлом году прямая линия с главой Тюмени прошла 3 декабря. На ней поднимались вопросы ограничений для самокатчиков и штрафов для кикшерингов, расширение Старотобольского тракта до четырех полос и другие темы.

Ирина Пичурина