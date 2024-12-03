Власти Тюмени направят более 1 млрд руб. на расширение Старотобольского тракта

В Тюмени начнут работы по расширению Старотобольского тракта до четырех полос в 2025 году, рассказал мэр Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Он отметил, что работы будут проводиться в трехлетний период, стоимость объекта составит более 1 млрд руб. «Чтобы все сделать качественно, за три года мы точно работу выполним»,— заверил господин Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам мэра, будет расширен участок дороги от ул. Республики до границ муниципалитета.

Василий Алексеев