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Власти Тюмени направят более 1 млрд руб. на расширение Старотобольского тракта

В Тюмени начнут работы по расширению Старотобольского тракта до четырех полос в 2025 году, рассказал мэр Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Он отметил, что работы будут проводиться в трехлетний период, стоимость объекта составит более 1 млрд руб. «Чтобы все сделать качественно, за три года мы точно работу выполним»,— заверил господин Афанасьев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам мэра, будет расширен участок дороги от ул. Республики до границ муниципалитета.

Василий Алексеев

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