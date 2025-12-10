Муниципальные парковки Анапы станут бесплатными на новогодние праздники

Муниципальные парковки в Анапе будут работать бесплатно с 1 по 11 января 2026 года для удобства жителей и туристов во время новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение об отмене платы за парковочные места приняла временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева. Мера направлена на создание комфортных условий для анапчан и отдыхающих, которые приедут на курорт в рамках проекта «Зимуй в Анапе».

Бесплатное парковочное пространство будет действовать на протяжении всех новогодних праздничных дней.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе проект платных парковок увеличил бюджет города на 22 млн руб. На полученную от работы стоянок сумму планируют совершенствование муниципального дорожного фонда.

Анна Гречко