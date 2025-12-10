Дивиденды от «Сбера», снижение ключевой ставки и сдержанный рост экономики: прогнозы Грефа на 2026 год
Греф ожидает снижения ключевой ставки до 12% в 2026 году
Глава Сбербанка Герман Греф на мероприятии «Сделано в ''Сбере''» рассказал, какие прогнозы дает кредитная организация на 2026 год российской экономике, своей дивидендной политике и финансовым показателям. Главные заявления господина Грефа — в подборке «Ъ».
Глава Сбербанка Герман Греф
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- Сбербанк сохраняет планы по выплате дивидендов за 2025 год в размере 50% от прибыли.
- Сбербанк в 2026 году ждет нормализации кредитной активности и прогнозирует рост кредитования в диапазоне 9-11%.
- Сбербанк будет расти на основных сегментах вместе с сектором, при этом розничное кредитование будет развиваться опережающим темпом.
- Сбербанк ожидает в 2026 году сохранение рентабельности капитала 22%, его достаточности — 13,3%.
- Сбербанк ожидает эффект от внедрения ИИ в 2026 году в размере 550 млрд руб.
- Сбербанк ждет в 2026 году сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%.
- Задача предстоящего периода — выйти из цикла охлаждения экономики и дать импульс для запуска инвестиционных проектов на следующие несколько лет.
- Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора.
- Таким образом, Сбербанк ожидает к концу 2026 года смягчения денежно-кредитной политики и ключевую ставку в 12%.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
Ключевая ставка Годовая инфляция
Вышла публикация “Ъ” по теме
/ по теме