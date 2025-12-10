Дивиденды от «Сбера», снижение ключевой ставки и сдержанный рост экономики: прогнозы Грефа на 2026 год

Глава Сбербанка Герман Греф на мероприятии «Сделано в ''Сбере''» рассказал, какие прогнозы дает кредитная организация на 2026 год российской экономике, своей дивидендной политике и финансовым показателям. Главные заявления господина Грефа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сбербанк сохраняет планы по выплате дивидендов за 2025 год в размере 50% от прибыли.

Сбербанк в 2026 году ждет нормализации кредитной активности и прогнозирует рост кредитования в диапазоне 9-11%.

Сбербанк будет расти на основных сегментах вместе с сектором, при этом розничное кредитование будет развиваться опережающим темпом.

Сбербанк ожидает в 2026 году сохранение рентабельности капитала 22%, его достаточности — 13,3%.

Сбербанк ожидает эффект от внедрения ИИ в 2026 году в размере 550 млрд руб.

Сбербанк ждет в 2026 году сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%.

Задача предстоящего периода — выйти из цикла охлаждения экономики и дать импульс для запуска инвестиционных проектов на следующие несколько лет.

Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора.

Таким образом, Сбербанк ожидает к концу 2026 года смягчения денежно-кредитной политики и ключевую ставку в 12%.