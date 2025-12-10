«Сбер» сохранит выплату дивидендов акционерам в размере 50% от прибыли

«Сбер» спрогнозировал рентабельность капитала в следующем году на уровне 22%, а достаточность капитала Н20.0 (минимально допустимое соотношение общего капитала банка к его активам) — в 13,3%. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в рамках конференции «Сделано в Сбере». Банк сохранил план по выплате дивидендов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Герман Греф

По словам господина Грефа, в 2026 году «Сбер» планирует выплатить дивиденды акционерам в размере 50% от прибыли за 2025 год. В пресс-службе банка сообщали, что за первые девять месяцев года чистая прибыль «Сбера» выросла на 6,5% год к году и составила 1307,3 млрд руб.

Согласно действующей дивидендной политике «Сбера», банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.