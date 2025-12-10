Кремль предупредил госслужащих о риске иностранной прослушки

Российские госслужащие должны быть «предельно аккуратны» из-за риска прослушки со стороны иностранных спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские»,— сказал представитель Кремля RTVI. Так он прокомментировал заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который утверждал, что украинская разведка может прослушивать российских чиновников. «Мы за это деньги получаем»,— сказал тот «РБК-Украина».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял «Ъ», что утечек разговоров по закрытым каналам практически не бывает, но разговоры по WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), «кто-то каким-то образом может послушать».

