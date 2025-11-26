«Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы»

На фоне обсуждения нового американского мирного плана агентство Bloomberg опубликовало стенограммы двух телефонных разговоров, касающихся урегулирования на Украине. Первая расшифровка, как утверждается,— беседа спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника российского лидера Юрия Ушакова. Вторая — разговор последнего с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. В Москве сочли, что подобные утечки могли быть нацелены на то, чтобы помешать усилиям по урегулированию. В США сказанное Уиткоффом вызвало возмущение, но президент Дональд Трамп быстро остудил горячие головы.

По утверждению Bloomberg, разговор Стива Уиткоффа и Юрия Ушакова состоялся 14 октября и продлился около пяти минут. Согласно расшифровке, в начале разговора Юрий Ушаков поздравил коллегу с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. А затем Стив Уиткофф сказал: «Думаю, если мы сможем остановить российско-украинский конфликт, все будут прыгать от счастья». А затем, отвечая на вопрос Ушакова, может ли разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа помочь в решении этого вопроса, спецпосланник американского президента ответил: «Да, думаю да».

«Я сказал президенту (Трампу.— ‘’Ъ’’), что Россия всегда хотела мира. Я верю в это. Я думаю, мы могли бы составить мирное предложение из 20 пунктов, точно так же, как мы разработали план по ситуации в Газе»,— заявил далее Уиткофф.

В том же разговоре он дал Юрию Ушакову несколько рекомендаций.

В частности, посоветовал Владимиру Путину в начале беседы поздравить Дональда Трампа с прекращением огня в Газе, а также организовать разговор двух лидеров до того, как в Белый дом прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

«Между нами: я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен некоторыми территориями. Но вместо того, чтобы вести разговор так, давайте общаться более оптимистично. Я думаю, что мы сможем добиться сделки. И, Юрий, я предполагаю, что президент даст мне свободу действий, чтобы добиться соглашения»,— сказал Стив Уиткофф ближе к концу разговора.

16 октября, спустя два дня после той беседы и за день до визита Владимира Зеленского в Белый дом, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль пояснял, что российская сторона инициировала контакты, чтобы поздравить американского лидера «с таким успехом» на Ближнем Востоке. Неназванные американские чиновники сообщили газете The Wall Street Journal (WSJ), что именно этот разговор убедил президента США не передавать ракеты Tomahawk Украине.

Согласно другой публикации Bloomberg, в том же месяце — 29 октября — мирный план в телефонном разговоре обсуждали Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Из стенограммы следует, что глава РФПИ планировал «неформально» передать американской стороне предложение Москвы по урегулированию на Украине. Согласно расшифровке, Кирилл Дмитриев сказал, что США вряд ли полностью примут к сведению план России, но, возможно, итоговая версия соглашения «будет максимально близкой» по смыслу.

В один день с публикацией Bloomberg агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что в октябре представители России передали «высокопоставленным американским чиновникам неофициальный документ» с условиями прекращения боевых действий.

Других деталей агентство не уточнило. При этом источники WSJ и Axios сообщали, что 25–26 октября Кирилл Дмитриев, находясь в Майами, обсуждал мирный план со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером — близкими к президенту США чиновниками, которых СМИ называют главными разработчиками мирного плана из 28 пунктов.

Первым на публикацию Bloomberg отреагировал Кирилл Дмитриев. В соцсети X под постом агентства он оставил комментарий: «Фейк». Вскоре ситуацию прокомментировал и Юрий Ушаков: «Кто-то "сливает", кто-то прослушивает, но не мы».

«Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит.

А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать.

Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка»,— сказал помощник российского президента специальному корреспонденту “Ъ” Андрею Колесникову.

Юрий Ушаков заверил, что никто из участников разговора не был заинтересован в утечке, однако он напомнил о скандале с расшифровкой разговора советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком в 2017 году. «И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать»,— пояснил господин Ушаков.

Напомним, тогда господин Флинн был обвинен в том, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком в ходе избирательной кампании в Штатах 2016 года, во вмешательстве в которую Вашингтон винил Москву. Следствие сочло его действия неправомерными, и в 2017 году Флинну пришлось покинуть Белый дом.

О том, кому может быть выгодна сейчас утечка подобных разговоров, высказался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «То, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло,— это однозначно»,— сказал представитель Кремля.

Обнародование деталей разговора Уиткоффа и Ушакова вызвало ряд комментариев и в США. В Республиканской партии их встретили с предсказуемым возмущением: некоторые особо горячие головы из числа конгрессменов призвали уволить спецпредставителя США, назвав его «предателем» и отметив, что «Стив Уиткофф должен работать на Соединенные Штаты, а не на Россию». Другие, вроде республиканца Брайана Фицпатрика, выступили за прекращение «этих нелепых побочных шоу и тайных встреч», предложив отдать все бразды правления в руки госсекретаря Марко Рубио.

Утечку прокомментировал и лично Дональд Трамп. Но он предпочел не делать много шума из ничего. Отвечая на вопросы журналистов о подходе Стива Уиткоффа к переговорам, глава Белого дома отметил, что «именно так поступают специалисты по заключению сделок», назвав действия своего подчиненного «стандартной практикой», при которой необходимо «продать» идею мира обеим сторонам. «Вы должны говорить: смотрите, они этого хотят, нужно убедить их в этом. Полагаю, он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки и получить что-то взамен»,— резюмировал президент США.

Примечательно, что в тот же день стало известно о приезде Стива Уиткоффа на будущей неделе в Москву для обсуждения мирного плана по Украине. При этом Юрий Ушаков сказал, что еще до этого планирует по телефону поговорить со спецпосланником президента США об утечке их разговора.

Лусине Баласян