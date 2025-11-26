Ушаков и Уиткофф разговаривали по WhatsApp
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил специальному корреспонденту “Ъ” Андрею Колесникову, что утечек после дипломатических контактов по закрытым каналам практически не бывает, но, видимо, разговоры по WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), «кто-то каким-то образом может послушать». Так он прокомментировал утечку стенограммы его телефонного разговора со Стивом Уиткоффом.
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка»,— сказал Юрий Ушаков. «Нет, ну а как тогда разговаривать?.. Сотрудничества у никого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен»,— добавил помощник российского президента.
Агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Стива Уиткоффа и Юрия Ушакова, состоявшегося 14 октября. Согласно публикации, они обсуждали, как телефонный разговор лидеров России и США может помочь в урегулировании конфликта на Украине, и упомянули возможность разработать мирный план из примерно 20 пунктов. Господин Уиткофф, в частности, сделал несколько рекомендаций: он посоветовал Владимиру Путину поздравить Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа и позвонить американскому лидеру до того, как в Белый дом приедет президент Украины Владимир Зеленский.
