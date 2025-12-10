В Крыму откроют крупнейшее производство модульных домов в ЮФО

В Крыму на базе Джанкойского индустриального парка откроют крупнейшее в Южном федеральном округе производство модульных домов мощностью до 100 тыс. кв. м в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли региона Анушавана Агаджаняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Джанкойский индустриальный парк сейчас заказал оборудование для производства модульных домов. Там будет один из самых крупных производителей в Южном федеральном округе модульных домов с акцентом на новые территории, безусловно, для восстановления жилого фонда тех регионов»,— заявил министр на брифинге.

По его словам, предпроектные показатели составляют от 50 до 100 тыс. кв. м в год. Господин Агаджанян отметил, что для оценки качества домов потребуется дождаться выпуска первых изделий.

Анна Гречко