Шойгу напомнил США о приближении дедлайна по ДСНВ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил, что до истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остается мало времени (он истекает 5 февраля 2026 года). Он подчеркнул, что Россия пока не получила от США ответа на свое предложение по продлению центральных положений этого соглашения на год и более.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас остается меньше ста дней до завершения соглашения по СНВ. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции по итогам своего визита во Вьетнам. По словам Сергея Шойгу, российская инициатива по ДСНВ способна приостановить тенденцию разрушения основ международной архитектуры безопасности. «Безопасность одной стороны не должна быть обеспечена за счет безопасности или увеличения опасности другой стороны», — добавил секретарь СБ РФ.

22 сентября Владимир Путин предложил США на год и более сохранить количественные потолки истекающего 5 февраля 2026 года ДСНВ. По его словам, это позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Речь идет о том, чтобы и после окончания срока действия этого договора сохранить лимиты на стратегические наступательные вооружения — ядерные боезаряды и их носители: 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках МБР и БРПЛ, а также ТБ.

В ноябре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне рассматривают предложение Москвы, но никаких переговоров с Россией американская сторона сейчас не ведет.

Елена Черненко, Ханой