Суд заменил неотбытый срок экс-ректора ВГТУ на принудительные работы

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство бывшего ректора местного государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата облдумы 47-летнего Сергея Колодяжного о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Это следует из картотеки дел.

Сергей Колодяжный во время рассмотрения его дела в суде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Колодяжный во время рассмотрения его дела в суде

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-ректор отбывает в исправительной колонии №2 в Воронеже наказание за присвоение 58 млн руб. преподавательских премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В начале 2023 года Ленинский райсуд Воронежа признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Летом того же года преступление было переквалифицировано на растрату, а срок увеличен до 7,5 года. В срок отбывания наказания Колодяжному зачли 2,5 года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия. Вину он не признал.

Ранее Колодяжный уже подавал прошения о замене неотбытого срока, которые суд оставлял без удовлетворения. В колонии экс-ректор разработал крой одежды для участников специальной военной операции.

Подробнее о деле Сергея Колодяжного — в публикации «Ъ».

Сергей Толмачев