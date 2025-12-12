Ударили по тормозам

На Кубани и Дону объем продаж новых легковых автомобилей в январе—октябре 2025 года сократился на 26,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего на Кубани просели китайские марки Exeed и Haval, на Дону — Changan и Geely. При этом цены на новые авто к концу года достигли рекордно высокого уровня. Главная причина снижения спроса, по словам экспертов,— удорожание кредитов после повышения ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем продаж автомобилей Lada сократился в 2025 году на 25% в Краснодарском крае и на 28% — в Ростовской области

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Объем продаж автомобилей Lada сократился в 2025 году на 25% в Краснодарском крае и на 28% — в Ростовской области

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За десять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей в Краснодарском крае и Ростовской области снизились на 26,7%, следует из данных аналитического агентства «Автостат», предоставленных Guide. По информации агентства, за указанный период на Кубани реализовано 49,1 тыс., а на Дону 27,4 тыс. машин. В России с начала года спрос на новые авто снизился на 20%. По данным «Автостата», за 10 месяцев 2025 года продано 1,1 млн таких машин.

Ставки давят на спрос

Глава «Авто­стата» Сергей Целиков провел опрос, выяснив, что основная причина падения спроса — высокие банковские ставки, на что указали 63% респондентов. Снижение покупательной способности из-за экономической ситуации отметили 43% опрошенных, а 25% считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов.

«Продажи новых автомобилей на юге России, как и в стране в целом, в этом году находились под значительным давлением макроэкономических факторов, к числу которых относится высокая ключевая ставка и резкое укрепление рубля, сформировавшие отложенный спрос. Также следует отметить структурный перекос рынка, вызванный льготным ввозом автомобилей с пробегом физическими лицами, что привело к тому, что осенью доля такого импорта превысила 70%»,— комментирует ситуацию управляющий компании «Атлас» Виктор Домрачев.

В результате, по его данным, по итогам девяти месяцев продажи новых автомобилей в Краснодарском крае снизились на 30%, что существенно больше, чем в среднем по России, где снижение составило 22%. «Такая разница объясняется целым набором сугубо региональных причин, среди которых эффект высокой базы прошлого года, уход с рынка крупного регионального игрока и в целом неудачный год для ряда отраслей региона, например общий спад в рекреационной индустрии»,— добавляет Виктор Домрачев.

Топ-10 марок на рынке новых л/а в Краснодарском крае Марка 10 мес. 2025 10 мес. 2024 Изм., % 1 Lada 11111 14810 –25 2 Chery 5652 8247 –31,5 3 Haval 4489 7240 –38 4 Changan 4019 6010 –33,1 5 Geely 3152 5655 –44,3 6 Omoda 2028 3306 –38,7 7 Jetour 1644 1787 –8 8 Belgee 1195 1236 –3,3 9 Exeed 1128 2242 –49,7 10 Jaecoo 1121 1728 –35,1 Всего в регионе 49164 67082 –26,7 По данным Автостата

Данные ГК «АвтоСпецЦентр» сходятся с информацией «Автостата»: спрос на новые автомобили в Краснодарском крае и Ростовской области с начала 2025 года снизился на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Всего было реализовано более 83 тыс. новых авто. Однако к осени динамика начала меняться по сравнению с началом года. Сентябрь стал самым успешным месяцем по объемам продаж машин, в октябре продажи сократились, но несущественно, что говорит о восстановлении потребительской активности. Например, в Краснодарском крае наблюдается рост спроса на автомобили российских марок. Так, продажи Lada увеличились на 7,3% в октябре по сравнению с прошлым годом»,— рассказали в пресс-службе компании.

Директор по продажам «Авто для Вас» Руслан Черевко говорит, что, судя по динамике продаж новых автомобилей, рынок постепенно возвращается к показателям 2024 года. «Этому способствовало снижение ставки ЦБ, а также определенный рост дали слухи об изменениях в законопроекте об утилизационном сборе в конце 2025 года»,— отмечает эксперт.

По данным Руслана Черевко, лидирующую позицию на юге РФ по доле рынка новых автомобилей занимает российский бренд Lada с общей долей 24%. Следом пальму первенства делят китайские бренды Chery и Exeed с долями 12,7 и 10,1% соответственно.

Топ-10 моделей на рынке новых л/а в Краснодарском крае Марка 10 мес. 2025 10 мес. 2024 Изм., % 1 Lada Granta 5311 7333 –27,6 2 Lada Vesta 2401 3612 –33,5 3 Haval Jolion 1863 3485 –46,5 4 Changan UNI-S/CS55 Plus 1773 1867 –5 5 Lada Niva Legend 1711 2325 –26,4 6 Omoda C5 1480 2521 –41,3 7 Chery Tiggo 4 1358 – – 8 Geely Monjaro 1246 1889 –34 9 Chery Tiggo 7 Pro Max 1173 3477 –66,3 10 Chery Tiggo 7L 1039 – – Всего в регионе 49164 67082 –26,7 По данным Автостата

«Китайские бренды предоставляют хороший и качественный продукт, при этом предлагают сниженные процентные ставки (ниже ставки ЦБ за счет субсидирования кредитов) для своих клиентов, что привлекает все больше клиентов. На рынке юга представлены и европейские бренды, такие как BMW, которые ввозятся по параллельному импорту. Также есть интерес к корейским брендам Kia и Hyundai»,— рассказывает Руслан Черевко.

Коммерческий директор ГК «Техно Темп» Александр Сквирский считает, что 2025 год стал для автомобильного рынка годом охлаждения после бурного восстановления 2023–2024 годов. «Объем продаж новых автомобилей на юге России сократился на 26% относительно прошлого года, что соответствует общероссийскому тренду. Рынок вошел в стадию адаптации к новым финансовым и логистическим реалиям. Высокая ставка Центробанка, валютная волатильность и истощение складских запасов 2024 года охладили розничный спрос на автомобили. Ключевая ставка большую часть года сохранялась на высоком уровне, что сделало автокредитование малодоступным. Выдачи кредитов упали в среднем на 35%, хотя доля машин, покупаемых в кредит, напротив, выросла до 67%, а в отдельных месяцах до 80%. Валютные колебания и нестабильная логистика из Китая вызвали несколько волн переоценок себестоимости и уход от крупных скидок, а неопределенность вокруг утилизационного сбора сместила часть спроса на четвертый квартал 2025 года»,— рассуждает господин Сквирский.

По его словам, основные сдерживающие факторы рынка в 2025 году — это высокая ключевая ставка и дорогие кредиты, колебания курса валют, сокращение складских запасов в 2024 году и кратное уменьшение федеральных программ и стимулирующих акций производителей. Также немаловажную роль сыграло снижение туристического потока в Краснодарский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября составила 3,4 млн руб., что на 8% больше, чем годом ранее

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября составила 3,4 млн руб., что на 8% больше, чем годом ранее

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цены ускорились

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября выросла относительно сентября на 2,2%, до 3,4 млн руб., подсчитали в «Автостате». Это рекордный показатель за всю историю рынка. Год к году стоимость увеличилась на 8%.

«Рост цен на авто в этом году был сдержанный, но устойчивый. Основной рост пришелся на SUV-сегмент и китайские марки. В лидерах роста цен бренды Chery, Haval, Jetour и Li Auto. В структуре продаж лидерами остаются китайские марки, удерживая 56% рынка, 44% — доля отечественных брендов. На юге России, и в частности в Краснодарском крае, наблюдается стабилизация спроса в октябре и ноябре. Покупатели возвращаются к активным покупкам, но уже с рациональным подходом»,— говорит Александр Сквирский.

С начала года цены на новые автомобили в среднем выросли от 2 до 5%, говорит Руслан Черевко: «Больше всего на рынке из китайских брендов подорожали Geely, Changan, Gac, Tank, Omoda, Jaecoo. В основном увеличение стоимости связано с дефицитом складских запасов этих брендов. Повышение цен на автомобили, которые ввозили по параллельному импорту, составило примерно 30%».

В ГК «АвтоСпецЦентр» приводят другие данные. «Cредняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае с начала года снизилась на 6,7%, в октябре составив чуть более 2,7 млн руб. Это объясняется высокой конкуренцией производителей и их стратегией сохранять доступность модельного ряда перед ожидаемым повышением утильсбора в 2026 году. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано у автомобилей Omoda C5, Belgee X70 и Haval M6. Оно составило от 5 до 14,5%, что связано с активной ценовой политикой китайских брендов, стремящихся закрепиться на российском рынке. Что касается структуры спроса, то доля китайских автомобилей на юге России в 2025 году достигла почти 11%. Авто пользуются спросом благодаря конкурентоспособным ценам, современному техническому оснащению и развитой дилерской сети»,— отмечают в компании.

Топ-10 марок на рынке новых л/а в Ростовской области Марка 10 мес. 2025 10 мес. 2024 Изм., % 1 Lada 7288 10144 –28,2 2 Haval 3240 3475 –6,8 3 Chery 2788 4332 –35,6 4 Geely 2015 3340 –39,7 5 Changan 1957 3841 –49 6 Omoda 971 1515 –35,9 7 Jetour 787 946 –16,8 8 Solaris 754 404 86,6 9 Belgee 743 602 23,4 10 Jaecoo 577 713 –19,1 Всего в регионе 27406 37393 –26,7 По данным Автостата

Виктор Домрачев считает, что цены на новые автомобили практически не изменились, а в некоторых сегментах они даже снизились. С учетом всплеска продаж осенью общее подорожание, по его словам, составило 2,5%. «Причины происходящего кроются в значительном превышении предложения над спросом, что привело к формированию рынка покупателей: склад был значительно затоварен весь год, и продавцы были вынуждены бороться за клиента и снижать цены на автомобили, вплоть до продажи в убыток»,— говорит он.

Эксперт добавляет, что высокая стоимость содержания складов выступала значительным стимулом для дилеров для приоритета оборачиваемости над торговой наценкой. Производители и импортеры со своей стороны всячески стимулировали рынок дисконтными программами, чему способствовал резко укрепившийся рубль. «С другой стороны, укрепление рубля, высокая стоимость автокредитов и привлекательность депозитов привели к формированию отложенного спроса: в таких обстоятельствах потребитель предпочитал отложить решение по покупке автомобиля. Кроме того, на цены оказывал давление импорт автомобилей с пробегом с льготным утилизационным сбором. Анонс мер по изменению системы начисления утилизационного сбора привел к резкому всплеску спроса и возврату цен к прошлогодним показателям»,— поясняет эксперт.

По словам господина Домрачева, вслед за анонсом изменения методики расчета утилизационного сбора началось подорожание практически всех автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с., однако наибольшее увеличение цен придется на более мощные автомобили с объемом двигателя более двух литров, а также на электромобили, в том числе с расширенным запасом хода, не имеющие локального производства. Уже с декабря стоимость таких электромобилей, по словам эксперта, увеличится на 2–3 млн руб., что приведет к тому, что в следующем году некоторые бренды исчезнут с российского рынка. «Кроме того, уже начинает действовать и фактор повышения НДС»,— обращает внимание Виктор Домрачев.

В целом топ-15 брендов в Краснодарском крае идентичен общероссийскому, продолжает Виктор Домрачев, за исключением присутствия в нем марки BMW и отсутствия Toyota. Также к специфике Краснодарского рынка следует отнести большую долю электрических брендов, в частности марки Lixiang. «Впрочем, мы считаем это крайне временным явлением, и уже в ближайшее время мы увидим перераспределение доли этого бренда в пользу локально производимых электрических автомобилей и традиционных премиальных брендов»,— отмечает эксперт.

Топ-10 моделей на рынке новых л/а в Ростовской области Марка 10 мес. 2025 10 мес. 2024 Изм., % 1 Lada Granta 3523 5114 –31,1 2 Lada Vesta 1624 2597 –37,5 3 Haval Jolion 1443 1809 –20,2 4 Lada Niva Legend 856 1305 –34,4 5 Changan UNI-S/CS55 Plus 831 1354 –38,6 6 Chery Tiggo 4 788 — — 7 Omoda C5 776 1188 –34,7 8 Geely Monjaro 768 1245 –38,3 9 Haval M6 688 675 1,9 10 Lada Niva Travel 640 983 –34,9 Всего в регионе 27406 37393 –26,7 По данным Автостата

Что касается доли китайских автомобилей, то в этом году, по словам господина Домрачева, она «достигла естественного предела и в некоторых случаях даже начала снижаться». «Более того, мы увидели всплеск интереса к традиционным брендам, таким как Toyota и BMW. Это связано как с неготовностью части потребителей, после более тесного знакомства с китайскими брендами, отказаться от традиционных марок, так и с преимуществами, которые предоставляет параллельный импорт»,— считает управляющий компании «Атлас».

Опрошенные «G» эксперты расходятся в оценках перспектив авторынка юга РФ. «Неоднозначный эффект, возможно, даже стагнацию может дать повышение утилизационного сбора, но посмотрим, как отреагируют на это крупные игроки рынка. Важный фактор — наличие автомобилей и налаженное производство у брендов, которые локализовали производство. Мой прогноз — рынок новых автомобилей сократится на 10–13%»,— говорит Руслан Черевко.

По мнению Александра Сквирского, если ставка ЦБ пойдет вниз, а курс стабилизируется, то 2026 год наверняка даст рынку «плюс 10–15%».

В ГК «АвтоСпецЦентр» ожидают, что по итогам 2025 года общий спад автомобильного рынка на юге России смягчится за счет осеннего роста, а дальнейшая динамика будет зависеть от мер господдержки, экономической стабильности и политики ЦБ.

Наталья Решетняк