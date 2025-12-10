АвтоВАЗ ожидает четвертого подряд безубыточного года

АвтоВАЗ завершит год без убытка в четвертый раз подряд. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Автопроизводитель не раскрывает отчеты по МСФО с 2019 года. По данным Renault Group, в 2020 году АвтоВАЗ получил убыток в €196 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Речь идет о росте выручки во втором полугодии, которая является основой для расчета и других значимых показателей — операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период»,— сказал господин Соколов в интервью «Ведомостям».

В этом году АвтоВАЗ направил на инвестиции 42 млрд руб. В следующем году компания ожидает примерно такого же результата, добавил Максим Соколов. По его словам, масштабная инвестпрограмма не позволила автопроизводителю сократить долг, при этом «уровень заимствований вырос не критично». В конце 2024 года долговая нагрузка АвтоВАЗа снизилась до 100 млрд руб., сообщал глава Минпромторга Антон Алиханов.

В 2026 году АвтоВАЗ направит вложения на выпуск Lada Azimut и Niva Legend с двигателем объемом 1,8 л, производство двигателей с мощностью до 120 и 132 л. с., а также другие производственные и промышленные проекты, отметил президент компании.

С января 2026 года АвтоВАЗ планирует перейти с четырехдневной на пятидневную рабочую неделю из-за более высокого производственного плана. Автопроизводитель сократил рабочую неделю с осени. В компании это объясняли высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к заемщикам по автокредитам.