Москалькова рассказала о системных проблемах с лекарствами для льготников

В регионах России наблюдаются систематические перебои с льготными лекарствами, из-за чего граждане несвоевременно получают препараты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Москальковой, в некоторых регионах недостаточно эффективно закупают льготные препараты, также лекарства неравномерно распределяются между субъектами. Из-за этого возникают проблемы с выдачей медикаментов в аптеках по рецептам. Если в аптечном пункте нет необходимого препарата, льготник вынужден подавать заявку и ждать нужное лекарство.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что отсутствует должный контроль за определением потребности и закупкой лекарств. По данным Росздравнадзора, подобные случаи были зафиксированы в Саратовской, Брянской, Вологодской, Амурской и Иркутской областях. Также проблема затронула Камчатский край, Тыву и Башкирию.

Помимо этого наблюдаются сбои в проведении конкурсов на закупки лекарств. К тому же некоторые препараты списывают из-за истечения срока годности, отметила омбудсмен. Перебои с льготными медикаментами усугубляются на фоне санкций, из-за которых существенно сократились поставки в Россию. На фоне роста цен на лекарства льготники, не получая назначенные врачом медикаменты, заменяют их более дешевыми аналогами.

При этом госпожа Москалькова подчеркнула, что за 10 месяцев года в аппарат уполномоченного поступило меньше жалоб по теме охраны здоровья, чем в предыдущие два года. В то же время Росздравнадзор сообщал, что за январь—октябрь в ведомство поступило на 13,8% больше обращений об обеспечении льготников лекарствами, чем за аналогичный период 2024 года. Большинство жалоб связано с отсутствием нужных препаратов в аптеках (63% от обращений).