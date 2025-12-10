HH.ru перечислил сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

Медианная зарплата в России в начале зимы составила 83,7 тыс. руб., что на 14% больше год к году. Специалистами с самой высокой медианной зарплатой в стране (148 тыс. руб.) стали топ-менеджеры. На втором месте — сотрудники в сферах стратегии, инвестиций и консалтинга (129,4 тыс. руб.), следует из данных hh.ru.

В тройку лидеров по уровню медианной зарплаты вошли сферы транспорта, логистики и перевозок (120,7 тыс. руб.). «В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом»,— приводит «РИА Новости» заявление hh.ru.

Лидерами по уровню медианной зарплаты стали:

Магаданская область (119,3 тыс. руб.);

Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тыс. руб.);

Москва (106,7 тыс. руб.);

Республика Саха (103,6 тыс. руб.);

Амурская область (100 тыс. руб.).

По данным ЕМИСС, среднюю зарплату выше 150 тыс. руб. получают жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Магаданской области. В Московской, Мурманской и Сахалинской областях, Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге средние зарплаты превышают 100 тыс. руб.