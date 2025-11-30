Среднюю зарплату выше 150 тыс. руб. зафиксировали в четырех регионах России

В четырех регионах России средняя зарплата превышает 150 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕМИСС. Это Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область.

В Чукотском автономном округе средняя зарплата составляет 192934 руб., в Ямало-Ненецком — 173480 руб., в Москве — 161100 руб., а в Магаданской области — 152498 руб.

В других регионах, таких как Московская, Мурманская и Сахалинская области, Якутия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатка и Санкт-Петербург, средние зарплаты превышают 100 тыс. руб.