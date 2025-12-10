ТАСС: Долина прошла политологическую экспертизу

Певице Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу в рамках расследования дела о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Экспертизу провели по решению руководителя следственной группы. Согласно документам, в ходе гражданского судебного спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования не оспорили.

Судебная политологическая экспертиза направлена на исследование политических процессов, документов и действий для установления их соответствия закону. Эту экспертизу проводят в том числе для подтверждения или опровержения фактов, связанных с политической деятельностью.

Лариса Долина в 2024 году продала свою квартиру за 112 млн руб. Полине Лурье. Позднее певица сказала, что стала жертвой мошенников и отдала им полученные деньги. Суд вернул ей право собственности на недвижимость. Госпожа Лурье подала жалобу в Верховный суд. В отношении Ларисы Долиной также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

