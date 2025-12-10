Концерн «Калашников» отгрузил крупной компании ТЭК партию тактических опор

Концерн «Калашников» передал крупной отечественной компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) тактические опоры для стрелкового оружия с целью защиты режимных объектов. Как сообщает пресс-служба предприятия, изделия изготовлены и отгружены по контракту в срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что концерн заключил контракт на изготовление и поставку опор с одной из компаний ТЭК в августе. Конструкция среди прочего предназначается для защиты объектов от атак БПЛА. Опоры прошли испытания в зоне спецоперации.

Тактическая опора разработана в конструкторско-технологическом отделе предприятия по запросу силовых ведомств. Она представляет собой складную, регулируемую по высоте телескопическую треногу с установленным на ней подвижным верхним станком. На нее можно поставить один или два пулемета Калашникова (ПКМ, ПКТ), пулемета Дегтярева (ДПМ) или автомата АК.

Масса опоры — от 15 до 38 кг, имеются открытый механический прицел, а также возможность установки оптико-электронных прицельных приспособлений и дополнительного оборудования. Конструкция служит для поражения малоразмерных БПЛА на дистанции до 300 м, живой силы противника — до 1000 м.

«Концерн формирует портфель заказов и готов изготавливать тактические опоры в необходимых объемах для силовых структур и компаний с объектами критической инфраструктуры»,— говорится в сообщении.

Напомним, концерн выполнил госконтракт на изготовление и поставку 40-мм гранатомета ГП-34. По данным «Калашникова», план производства на 2025 год стал рекордным. В 2026 году потребность в гранатомете сохранится на высоком уровне.

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.