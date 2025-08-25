Концерн «Калашников» разработал тактические опоры для защиты от БПЛА

«Калашников» заключил контракт на изготовление тактических опор для автоматического стрелкового оружия, предназначенных для защиты режимных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба концерна. Изделия будут изготовлены и переданы заказчику до конца текущего года, после успешных испытаний в зоне спецоперации.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Тактическая опора представляет собой складную телескопическую треногу с подвижным верхним станком, способную поддерживать один или два пулемета (ПКМ, ПКТ, ДПМ) или автоматы типа АК. Масса опоры варьируется от 15 до 38 кг и включает механический прицел с возможностью установки оптико-электронных приспособлений. Опора предназначена для поражения воздушных целей на дистанции до 300 м и открыто расположенной живой силы противника на дальности до 1000 м.