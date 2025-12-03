Концерн «Калашников» завершил поставку подствольных гранатометов ГП-34

Концерн «Калашников» полностью выполнил госконтракт на изготовление и поставку 40-мм гранатомета ГП-34. Как сообщает пресс-служба предприятия, план производства на 2025 год стал рекордным. В 2026 году потребность в гранатомете сохранится на высоком уровне, добавили в концерне. Изделие используется в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«ГП-34 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники противника при помощи выстрелов с осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дистанции до 400 м»,— говорится в сообщении. Его используют также для решения спецзадач по охране правопорядка при помощи выстрелов нелетального действия.

Гранатомет имеет классическую дульнозарядную конструкцию. Установка ГП-34 возможна на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94. Из гранатомета ведется настильная или навесная стрельба. Прицельная дальность — 400 м. Режим ведения огня — одиночный. Скорострельность ГП-34 составляет до 6 выстрелов в минуту. Масса гранатомета без комплекта монтажных частей — 1,4 кг.

Напомним, 1 декабря концерн выполнил в срок поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «СКАТ 350М», используемых для разведки местности в зоне СВО. Он способен находиться в воздухе до четырех часов в любых погодных условиях.