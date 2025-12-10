FT: Китай внес в список госзакупок чипы отечественных производителей

Китай впервые включил в список госзакупок чипы отечественного производства для работы с ИИ. По утверждению источников Financial Times, ряд китайских госкомпаний уже получили «письменные рекомендации» покупать микросхемы у таких производителей, как Huawei и Cambricon.

Такой шаг является частью стратегии Пекина по снижению зависимости Китая от иностранной высокотехнологичной продукции, отмечают собеседники издания. Стратегия направлена на замену микропроцессоров от AMD и Intel, а также операционных систем Windows от Microsoft на китайские аналоги. Это должно привести к постепенному отказу от зарубежных технологических продуктов в государственных и социальных учреждениях Китая.

Китай уверен в том, что отечественные чипы для ИИ готовы заменить американские аналоги, пишет Financial Times.

Решение включать в госзакупки отечественные чипы, по информации FT, Китай принял до того, как президент США Дональд Трамп разрешил компании Nvidia возобновить поставки своих чипов H200 утвержденным заказчикам в Китае и других странах при условии соблюдения требований нацбезопасности.

Влад Никифоров