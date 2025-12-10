Глава Тайваня осудил проведение Китаем учения у границ Японии

Китайские военные учения вблизи Японии являются «крайне неподобающим поведением», заявил глава администрации Тайваня Лай Циндэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лай Циндэ

Фото: Ann Wang / Reuters Лай Циндэ

Фото: Ann Wang / Reuters

«Китай также несет ответственность за содействие установлению мира»,— сказал он (цитата по Reuters). По его словам, остров выступает против применения силы или принуждения.

Новый виток обострения отношений Пекина и Токио начался после инцидента на учениях ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в акватории к востоку от пролива Мияко. Тогда самолеты сил самообороны Японии приближались к месту плановых учебно-тренировочных полетов палубных истребителей китайской авианосной группы во главе с авианосцем «Ляонин».

Эрнест Филипповский