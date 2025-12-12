Золотое дно

В Краснодарском крае спрос на украшения сокращается, а средний чек на покупку ювелирных изделий растет. Участники рынка говорят, что клиент реже делает импульсивные приобретения и все чаще обращается в ателье за переплавкой старой модели на более современную. В условиях роста налоговой нагрузки и снижения маржинальности бизнеса из-за увеличения стоимости драгметаллов с рынка могут уйти до 15% производителей ювелирных украшений, допускают эксперты.



Рынок ювелирных изделий активно переходит на синтетические бриллианты

В Краснодарском крае количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в январе—октябре 2025 года сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 8% и превысил 10 тыс. руб. Об этом Guide сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Эксперты предоставили данные на основе анализа сетевой и несетевой розницы, онлайн- и офлайн-продаж.

«В сравнении с более высокой базой минувшего года, на фоне общего снижения потребления, происходит и замедление продаж в целом по категории ювелирных изделий и бижутерии. Это особенно заметно в офлайн-торговле. Реализацию "драйвит" лишь онлайн-сегмент, куда продолжает перетекать покупатель из офлайн-сектора»,— прокомментировали эксперты компании «Платформа ОФД».

По данным «Контур.Фокус», ювелирные изделия продают 27 кубанских компаний (3 юридических лица и 24 индивидуальных предпринимателя), что на одну организацию больше, чем годом ранее. С ноября прошлого года по 1 ноября 2025 года ликвидаций в этой сфере не зафиксировано.

В Краснодарском крае 32 компании (26 индивидуальных предпринимателей и 6 юридических лиц) производят ювелирные изделия — на две организации (6,7%) больше, чем в прошлом году. В период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года ликвидировано семь производителей ювелирных изделий и зарегистрировано девять новых.

«Спрос рождает предложение, и ювелирный рынок — не исключение. В условиях экономического кризиса в стране среднему классу производителей ювелирных изделий становится все сложнее. Ювелирам, которые занимают эту нишу, вскоре придется сделать выбор: либо уходить на уровень массовки, но в этом случае будет тяжело конкурировать с крупными заводами, либо подниматься в люкс-сегмент, но это требует более серьезных вложений. Начинать ювелирный бизнес в современных экономических условиях — мягко говоря, очень смелое решение»,— считает ювелир-геммолог, основатель и главный дизайнер ювелирного бренда EVOLIgems Елена Иванова.

Время закупать камни

В краснодарском ювелирном ателье Goldness объем продаж готовой продукции в январе—октябре 2025 года сократился примерно на 27% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего. При этом в денежном выражении оборот компании увеличился, средний чек вырос на 50%.

«Наши постоянные клиенты стали реже делать покупки, но при этом неизменно выбирают полновесные модели ювелирных изделий. Они ценят индивидуальный подход, качество и послепродажное обслуживание. Также все чаще обращаются не за покупкой нового украшения, а за переплавкой старого на более современную модель»,— рассказывает управляющий ювелирного ателье Goldness Екатерина Бондаренко.

Для российского ювелирного рынка переломным стал 2024 год, говорит генеральный директор и основатель Zotty Ирина Самойлова. Тогда, по словам эксперта, в Краснодарском крае потребители потратили на украшения примерно на пятую часть больше, чем годом ранее. Средний чек по региону прибавил около десятой доли, а в премиальном сегменте (украшения с бриллиантами) чек вырос почти на четверть.

Так, продажи Дома ювелирной моды Zotty (сеть из восьми бутиков — шести в Сочи и двух в Краснодаре) в 2024 году в денежном выражении выросли примерно на треть, количество реализованных изделий — на пятую часть. «Наибольший спрос пришелся на лаконичные кольца и серьги с бриллиантами среднего размера. Ожерелья и цепи с крупными звеньями также пользовались спросом. Женщины в Краснодаре и Сочи по-прежнему остаются одними из самых щедрых покупательниц страны: они тратят на украшения около одной десятой своих доходов»,— рассказывает Ирина Самойлова.

По наблюдениям эксперта, в 2025 году темп роста рынка замедлился: по итогам первых шести месяцев ювелирная розница России выросла на одну десятую, а по итогам года может прибавить 10–12%.

«Для Zotty 2025 год также стал периодом осознанных покупок: выручка выросла примерно на 15%, однако прирост количества изделий составил лишь несколько процентов. Наши клиенты все реже покупают импульсивно и чаще выбирают ювелирные объекты с историей — кольца-символы, украшения с крупными натуральными камнями»,— рассказывает Ирина Самойлова.

Владелец, основатель и руководитель компании «Баснословно» (ограночное производство в Москве) Кирилл Суслов отмечает, что мировые цены на цветные драгоценные камни хорошего качества растут, однако российским производителям удорожание приходится сдерживать, снижая свою наценку. «Это связано с некоторой затоваренностью внутри страны. Иначе говоря, в и так узкой нише недешевых камней для индивидуальных ювелирных изделий — камней с хорошими характеристиками больше, чем клиентов на них. Не то чтобы спрос упал, но и не вырос, как было в предыдущие годы. А мы и наши коллеги многое закупали и гранили с расчетом на сохранение динамики роста спроса. Ведь чтобы что-то выгодно огранить, нужно закупать сырье относительно крупными лотами, оптом»,— поясняет эксперт.

Инвесторы предпочитают на­­ту­­­­­­­ральное

Ирина Самойлова отмечает, что стоимость ювелирных изделий растет быстрее инфляции. «Одной из причин является подорожание сырья. В 2025 году котировки добычи золота — 4 тыс. долл. США за унцию, что на 40% больше, чем в начале года. Серебро в этом году подорожало вдвое, платина догоняет его по стоимости — рост на бирже составил 60%. Это увеличило себестоимость ювелирного изделия, и Дом ювелирной моды Zotty вынужден был поднять цены на золотые украшения примерно на треть»,— объясняет эксперт.

На фоне роста металлов, продолжает собеседница «G», цена на бриллианты, наоборот, снижается: глобальный индекс для камней в 1 карат снизился более чем на 10%, для мелких камней падение еще сильнее. «Это позволило нам делать более доступные украшения с крупными камнями. Цены на изумруды, сапфиры и рубины растут. Эксперты считают, что натуральные камни во времена турбулентности становятся "тихой гаванью" для инвестора»,— отмечает Ирина Самойлова.

Предпосылок к снижению стоимости золота нет, утверждает руководитель ювелирного дома Eirine Ирина Шамилова. С учетом текущей динамики цен эксперт не исключает, что драгметалл в течение года может подорожать до 5–5,2 тыс. долл. США за тройскую унцию, после чего, возможно, наступит стагнация. «Это, безусловно, зависит от разных факторов: геополитической обстановки, мировых кризисов, разработки новых месторождений, закрытия старых. При стабилизации международной политической ситуации все может поменяться»,— уточняет Ирина Шамилова.

Она добавляет, что ювелирная отрасль напрямую зависит от цен на золото. «При сохранении существующей динамики мы точно увидим на рынке заметное удорожание украшений — в среднем на 15–30%. Больше всего рост стоимости изделий скажется на масс-маркете»,— говорит эксперт. Это связано с удельным содержанием золота в украшениях: в массовом сегменте доля металла выше, тогда как в люксовых украшениях ценность формируют драгоценные камни, дизайн, технологии, бренд. «Я думаю, что на фоне ценовых колебаний на рынке может вырасти доля серебряных украшений, так как, несмотря на повышение стоимости и этого металла, его маржинальность остается довольно высокой»,— допускает Ирина Шамилова.

Жительницы Краснодара и Сочи тратят на украшения около одной десятой своих доходов

Сам себе геммолог

Елена Иванова отмечает, что в России насчитывается около 140 крупных ювелирных заводов, а также сотни частных ателье и ювелиров, работающих по индивидуальному заказу: у современного покупателя есть широкий выбор украшений — как по качеству, так и по цене. Дешевле обойдется приобретение в масс-маркете. В случае покупки украшения в небольшом ателье или у частного ювелира клиент может выбрать камень, индивидуальный дизайн и получить продукт более высокого качества, чем в магазине крупной сети.

По словам эксперта, у многих компаний есть свои художники, которые воплотят в реальность любую задумку клиента. «Так, выставки в Азии наполнены российскими покупателями, которые подбирают камни для своих клиентов. В целом практически любая, даже самая маленькая компания может предложить покупателю все, что душе угодно, в зависимости от его бюджета. Среди новых трендов отмечу достаточно стремительный переход отечественного рынка на синтетические бриллианты. Производители аргументируют это тем, что разницы в визуале между синтетикой и природой нет, разница в цене и, соответственно, оборот — колоссальные»,— рассказывает Елена Иванова.

Она добавляет, что в люкс-сегменте ситуация аналогичная. Клиенты переориентируются на цветные камни в связи с тем, что разница в качестве синтетических и природных бриллиантов размывается, а значит и переплачивать смысла нет.

«Ко всему, разбираться в драгоценных камнях стало модно. Чуть ли не каждый покупатель, особенно в сегменте выше среднего, в той или иной степени разбирается в геммологии. В некоторых случаях доходит до того, что клиент знает больше о камнях, нежели продавец. Что касается дизайна, то покупатель, как правило, выбирает либо лаконичность — качественный и желательно инвестиционный камень и минимум металла, либо художественное произведение, но с камнями попроще — для носки на каждый день»,— рассказывает эксперт.

По словам Ирины Самойловой, модные тренды сочетают многослойность, массивные цепи, асимметрию и белые металлы. Растет популярность мужских украшений, изделий с астрологическими мотивами и различной символикой.

Играют по-крупному

По словам Ирины Самойловой, российский ювелирный бизнес олигополизирован. «Исследование INFOLine показывает, что крупнейшие сети (Sunlight, Sokolov, "585*Золотой") растут в полтора раза быстрее рынка; их выручка за 2024 год увеличилась почти на 38%, а суммарная доля этих трех брендов приблизилась к восьми десятым оборота крупных сетей. Маркетплейсы в 2024 году составляли около трети онлайн-продаж ювелирных изделий, а в первой половине 2025 года эта доля выросла еще на несколько пунктов»,— рассказывает эксперт.

Конкурировать с крупными сетями небольшим локальным компаниям сложно. Кроме того, говорит Ирина Самойлова, отрасль страдает от высокой регуляторной нагрузки (маркировка, обязательные отчеты) и налогов, что усложняет работу небольших магазинов и мастерских.

Количество юридических лиц и ИП Вид деятельности 2023 год 2024 год 2025 год ЮЛ ИП ЮЛ ИП ЮЛ ИП 32,1 — Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 9 39 9 41 6 36 46.48 — Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями 12 22 12 23 10 18 47.77 — Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах 38 214 35 204 33 181 47.91.21 — Торговля розничная ювелирными изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней дистанционным способом посредством сети Интернет – – – 1 – 2 Данные получены на основе сведений о государственной регистрации, предоставляемых ФНС России из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). Предоставили в Краснодарстате

«Люди уже давно не покупают золотые цепи весом по полкилограмма, как было в начале нулевых, не скупают полками украшения на ювелирных выставках. Наряду с этим — высокие налоги, пошлины на ввоз драгоценных камней и стоимость золота, которая каждую неделю ставит новые рекорды. Все это может стать причиной того, что в ближайшее время на рынке останутся только крупные игроки с многолетним опытом и широкой клиентской базой или компании с серьезным финансированием»,— допускает Елена Иванова.

Рынок ювелирных изделий переживает сложные времена, соглашается Екатерина Бондаренко. По словам эксперта, малый бизнес, нацеленный на индивидуальную работу с клиентом, находится в режиме «выживания». «Налоговая нагрузка и прочие законодательные требования в сфере регулирования рынка драгоценных камней и металлов ложатся почти неподъемным грузом. Большие же предприятия все чаще переходят на изделия из низкопробного золота, искусственных камней, а также легковесные пустотелые изделия. Это помогает удержаться в той же себестоимости изделия, что и раньше, сохранив маржу. Но в общем и у малых, и у крупных компаний явно заметен спад покупательной способности»,— констатирует Екатерина Бондаренко.

Рынок на распутье

Ирина Шамилова видит три пути развития событий на рынке ювелирных изделий. Если рост стоимости сохранит текущую динамику, то с рынка рискуют выпасть до 15% производителей. Это массовые бренды, специализирующиеся на локальной аудитории и не имеющие массового производства. «Они не смогут долго сдерживать цены, и, если покупателя не устроит будущая ценовая политика, он уйдет. Часть клиентов перераспределится на другие компании, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы поддержать рынок в том же состоянии. Второй вариант — это снижение динамики и переход на среднегодовой рост стоимости в привычные для нас 8%. В таком случае производители с запасом драгоценного металла смогут сохранить позиции, и их в меньшей степени затронут скачки цен. Компании смогут отчасти пересмотреть бизнес-процессы, чтобы закрыть текущий кризис и переждать его. Предприниматели, которые не смогли сформировать запас металла для работы, окажутся в более плачевном положении, так как закупка сырья для них выйдет дороже, чем для конкурентов»,— размышляет эксперт.

Третий вариант — резкая стагнация стоимости со среднегодовым ростом в 4%. По словам Ирины Шамиловой, для ювелирной отрасли это самый оптимистичный, но в то же время самый маловероятный путь. «В таком случае ювелирная отрасль сможет предлагать больше вариантов для покупателей, станет гибче в цене и акциях, обеспечит себе золотой резерв и быстро восстановится»,— считает эксперт.

Определяющим фактором будет служить спрос, констатирует Елена Иванова. «Ювелирное изделие — это предмет роскоши, т. е. излишества, а как молодой человек или девушка могут думать о покупке чего-то "сверх", если нет возможности обеспечить свои базовые нужды, например купить собственное жилье»,— размышляет эксперт. Елена Иванова уверена, что если экономическая ситуация в стране нормализуется и уровень жизни начнет расти, то ювелирное сообщество сможет пережить кризис и вновь почувствовать себя комфортно.

Ирина Самойлова обращает внимание на рост онлайн-продаж, что стимулирует участников рынка расширять присутствие в диджитал-сфере. Она считает, что крупные сети будут и дальше укреплять свои позиции, а малые и средние мастерские — выживать за счет создания нишевых эксклюзивных продуктов или уходить в онлайн-формат, сначала частично, а потом полностью.

«Для сохранения разнообразия необходимо облегчить налоговую и отчетную нагрузку на ремесленников и малый бизнес в сфере розницы, стимулировать разработку уникальных изделий и поддерживать ювелирное образование. В целом мы смотрим в будущее с оптимизмом. Ювелирное искусство переходит от массовых продаж к эмоциональным покупкам. Мы убеждены, что именно индивидуальность и качество, а не гонка за объемом определят успех в новой ювелирной реальности»,— заключает Ирина Самойлова.

Екатерина Бондаренко отмечает, что южане любят украсить себя. Будущее ювелирного рынка Краснодарского края она связывает с развитием частных ювелирных мастерских, небольших производств, ювелиров-художников, которые предложат клиенту качественный продукт «не как у всех» — драгоценность, позволяющую подчеркнуть индивидуальность.

Маргарита Синкевич