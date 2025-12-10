Российские продуктовые сети сократили открытие новых магазинов на 30%

Крупнейшие продуктовые ритейлеры России за январь-сентябрь 2025 года открыли около 5,3 тыс. новых магазинов, что на 30% меньше, чем годом ранее. Общий прирост торговых площадей упал почти на 10%, что стало рекордным сокращением за несколько лет, свидетельствуют данные Infoline.

Замедление вызвано снижением покупательской активности и ростом издержек. «Это увеличивает сроки окупаемости новых торговых объектов», — поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сети переходят к оптимизации, сокращая среднюю площадь новых точек и закрывая убыточные. Квартал к кварталу средняя площадь магазинов уменьшилась на 0,7%.

Вместо масштабного расширения ритейлеры теперь фокусируются на компактных форматах «у дома» и дискаунтерах. За девять месяцев прирост площадей сети «Доброцена» вырос в 6,3 раза, «Находки» — в 3,4 раза. «Ритейлеры либо сокращают размеры площадей, либо меняют подходы к развитию», — отмечает партнер NF Group Марина Малахатько.

В 2026 году эксперты ожидают некоторого роста инвестиционной активности, но прежние темпы органического развития, по их мнению, уже недостижимы. Основной прирост будет обеспечиваться за счет сделок M&A и франчайзинга.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ритейлеры теряют покупателей».