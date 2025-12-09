Сергей Галицкий стал победителем премии «Герои Forbes»

Основатель сети «Магнит» и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий стал лауреатом премии «Герои Forbes» в номинации «Легенда». Издание назвало кубанского бизнесмена ролевой моделью для целых поколений предпринимателей.

Как отметило жюри, это награда для бизнесменов, чей вклад в развитие российского бизнеса и общества настолько значителен, что выходит за рамки одной категории.

«Чем бы Галицкий ни занимался, он ставит перед собой максимально амбициозные цели и добивается поразительных успехов»,— пишет издание о победителе.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Сергей Галицкий удостоен специальной награды за «выдающийся вклад в развитие отечественного футбола», сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги. Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев, отметив, что деятельность Галицкого формирует не просто клуб, а спортивно-социальное явление, влияющее на весь край.

Алина Зорина