Президент «Краснодара» Галицкий получил награду за развитие российского футбола

Президент и основатель «Краснодара» Сергей Галицкий получил специальную награду за «выдающийся вклад в развитие отечественного футбола». Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сергей Галицкий (слева) и Александр Алаев

Фото: пресс-служба Российской премьер-лиги Сергей Галицкий (слева) и Александр Алаев

Фото: пресс-служба Российской премьер-лиги

Награду вручил президент РПЛ Александр Алаев. По его словам, «своей деятельностью и вовлечённостью Сергей Галицкий формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион». Также господин Алаев отметил работу академии «Краснодара», подчеркнув, что «воспитанникам дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре». «Стадион и тренировочные базы ''Краснодара'' гармонично сочетают архитектурную красоту и спортивную практичность, даже задают новые стандарты для индустрии»,— добавил президент РПЛ.

«Краснодар» был основан Сергеем Галицким в 2008 году. Через три года клуб дебютировал в РПЛ. В сезоне-2024/25 команда впервые в своей истории выиграла чемпионат страны. Также на счету «Краснодара» серебряные медали сезона-2023/24 и три бронзовые награды (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

Первую часть текущего сезона РПЛ «Краснодар» завершил на первом месте турнирной таблицы. По итогам 18 туров команда набрала 40 очков. В первом матче после зимней паузы клуб на своем поле примет «Ростов».

Таисия Орлова