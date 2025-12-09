Процесс об изъятии активов ростовской экс-судьи Золотаревой начнется 22 декабря
Первомайский райсуд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева, а также Марии Данкевич, которую считают доверенным лицом бывшей судьи. Предварительное слушание пройдет 22 декабря.
Елена Золотарева
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Генпрокуратура утверждает, что экс-председатель облсуда Золотарева владеет дорогостоящим имуществом, приобретенным на незаконные доходы и оформленным на родственников и доверенных лиц.
Елена Золотарева является подсудимой в уголовном деле о получении особо крупных взяток за вынесение судебных решений в пользу заинтересованных лиц. По данным обвинения, председатель областного суда получила в общей сложности 18 млн руб. В минувшую пятницу, 5 декабря, в судебном процессе начались прения. Государственный обвинитель предложил назначить госпоже Золотаревой наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с выплатой штрафа в сумме 170 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ростовских судей дослушали до прений».