Процесс об изъятии активов ростовской экс-судьи Золотаревой начнется 22 декабря

Первомайский райсуд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева, а также Марии Данкевич, которую считают доверенным лицом бывшей судьи. Предварительное слушание пройдет 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Генпрокуратура утверждает, что экс-председатель облсуда Золотарева владеет дорогостоящим имуществом, приобретенным на незаконные доходы и оформленным на родственников и доверенных лиц.

Елена Золотарева является подсудимой в уголовном деле о получении особо крупных взяток за вынесение судебных решений в пользу заинтересованных лиц. По данным обвинения, председатель областного суда получила в общей сложности 18 млн руб. В минувшую пятницу, 5 декабря, в судебном процессе начались прения. Государственный обвинитель предложил назначить госпоже Золотаревой наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с выплатой штрафа в сумме 170 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ростовских судей дослушали до прений».

Анна Перова, Краснодар