Ростовских судей дослушали до прений

Первомайский райсуд Краснодара завершил судебное следствие по резонансному уголовному делу высокопоставленных ростовских судей, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 20 млн руб., а также в посредничестве в коррупции. На следующем заседании начнутся прения сторон. Самое объемное обвинение — семь эпизодов взяток — предъявлено экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой. 28 ноября стало известно, что в том же Первомайском суде будет рассмотрен иск Генпрокуратуры об изъятии имущества госпожи Золотаревой, ее сына Сергея, а также доверенного лица Марии Данкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Судья Первомайского райсуда Краснодара Николай Щелочков на заседании 28 ноября объявил об окончании судебного следствия и предложил сторонам готовиться к прениям, которые начнутся 5 декабря. Перед этим было разрешено последнее ходатайство, заявленное от подсудимых,— экс-зампред Ростовского облсуда Татьяна Юрова просила исключить из дела ряд документов, в том числе материалы видеонаблюдения в ходе ОРМ. По мнению госпожи Юровой, оперативные мероприятия в отношении нее проводились без санкции Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), поэтому их результаты должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Председательствующий отклонил ходатайство, указав на то, что оперативные мероприятия проводились с разрешения ВККС в отношении Елены Золотаревой. «Если на видео попали иные лица, это не может поставить под сомнение законность и обоснованность документов следствия»,— пояснил судья Щелочков.

Процесс по делу высокопоставленных ростовских судей проходит в Краснодаре с июля текущего года. Бывшего председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву привлекают по семи эпизодам получения крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-заместителю председателя суда Татьяне Юровой вменяют в вину четыре эпизода получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод посредничества (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обвинение в посредничестве при передаче взяток (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) предъявлено бывшему главе областного управления судебного департамента Андрею Рощевскому и экс-председателю Железнодорожного райсуда Ростова Георгию Бондаренко. Еще одним посредником при передаче взятки обвинение считает предпринимателя Альберта Романова, который заключил контракт с Минобороны для отправки на СВО, поэтому производство в отношении него приостановлено.

Эпизод с самой крупной взяткой — 10 млн руб.— связан с уголовным делом в отношении жителей Ростовской области Гарегина Кеяна и Карена Аракеляна, которых признали виновными в разбое.

В 2017 году Гарегин Кеян и Карен Аракелян напали на курьера, перевозившего 9 млн руб., и отобрали у него деньги. В 2022 году Каменский райсуд приговорил злоумышленников к 11 годам колонии каждого. По версии обвинения, после вынесения приговора неустановленные лица из числа знакомых осужденных передали 10 млн руб. Татьяне Юровой, а та отдала их Елене Золотаревой. В результате приговор Каменского райсуда был отменен апелляционной инстанцией, а затем в районном суде срок лишения свободы Гарегину Кеяну и Карену Аракеляну был снижен до девяти лет. Эпизод с передачей взятки от Альберта Романова касается уголовного преследования его двоюродного брата, адвоката Романа Кузнецова, которого обвиняли в хищении средств АО «Энергия» в размере 40 млн руб. В этом случае, по версии обвинения, злоумышленник передал в суд 5 млн руб. за назначение его брату минимального наказания.

Самая скромная сумма — 400 тыс. руб.— фигурирует в эпизоде со смягчением наказания Мгеру Оганнисяну, осужденному за причинение тяжкого вреда здоровью. Остальные эпизоды уголовного дела ростовских судей касаются гражданских процессов — взыскание долгов, раздел имущества супругов, получение разрешений на реконструкцию объектов.

В гражданских процессах взяткодатели передавали судьям денежные средства в сумме от 1 млн до 2 млн руб.

Подсудимые не признают себя виновными, Елена Золотарева и Татьяна Юрова давать показания отказываются, Андрей Рощевский утверждает, что его разговоры с председателем облсуда, попавшие в материалы дела, не имели отношения к коррупционным схемам. Георгий Бондаренко настаивает на том, что он инсценировал передачу взятки Елене Золотаревой, чтобы проверить, нет ли за ней слежки.

28 ноября стало известно о том, что Первомайский райсуд Краснодара рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева, а также Марии Данкевич, которую надзор считает доверенным лицом судьи. По информации прокуратуры, госпожа Золотарева приобретала дорогостоящее имущество на средства, полученные незаконно, и оформляла активы на подставных лиц.

Анна Перова, Краснодар