Euroclear предупредил о рисках потерь €16 млрд в России

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о риске потери активов в России на сумму €16 млрд в случае конфискации ЕС замороженных средств Банка России.

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов уязвимыми для юридического преследования и изъятия активов»,— заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP.

По его словам, предложенные Еврокомиссией гарантии Бельгии не снимают всех рисков. «То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято как сигнал, что Европа — не место для инвестиций»,— сказал юрист, прогнозируя возможный отток капитала.

В Москве уже заявляли, что конфискация активов РФ будет считаться воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что такие действия не останутся без ответа.