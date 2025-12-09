Bloomberg: Япония создает «ракетный архипелаг» у берегов Тайваня

Япония формирует «ракетный архипелаг» вдоль цепи островов Рюкю из-за нарастающих опасений по поводу возможного применения силы Пекином в отношении Тайваня. Об этом пишет Bloomberg. Страна активно строит ракетные батареи, радарные вышки, склады боеприпасов и другие военные объекты в южной части архипелага, ближайшей к острову.

На острове Йонагуни, который расположен примерно в 110 км от Тайваня, возводятся новые жилые комплексы для размещения военнослужащих. С 2016 года здесь действует военная база, где уже размещены около 230 военных, а в следующем году к ним присоединятся еще около 30 специалистов радиоэлектронной борьбы. В дальнейшем ожидается прибытие дополнительных подразделений для развертывания зенитных ракетных систем.

В ноябре глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми во время визита на Йонагуни заявил, что именно здесь планируется разместить управляемые ракеты средней дальности. По его словам, усиление военной инфраструктуры происходит в условиях «самой жесткой и сложной ситуации с безопасностью с конца Второй мировой войны».

При этом Тайвань также усиливает свои оборонные возможности. К 2027 году Минобороны острова рассчитывает завершить строительство восьми подводных лодок, предназначенных для патрулирования южных и восточных акваторий, включая район между портом Суао и японским островом Йонагуни.