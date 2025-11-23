Япония разместит ракеты на острове недалеко от Тайваня

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе визита на остров Йонагуни, самую западную часть территории страны, расположенную недалеко от Тайваня, заявил, что там будут размещены зенитные управляемые ракеты средней дальности. По словам министра, это будет сделано в рамках расширения военного присутствия на этих островных территориях и в условиях «самой жесткой и сложной ситуации с безопасностью с конца Второй мировой войны». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Размещение поможет снизить вероятность вооруженного нападения на нашу страну,— заявил господин Коидзуми журналистам.— Мнение о том, что это приведет к обострению напряженности в регионе, неверно». На вопрос о том, как может повлиять это размещение ракет на кризис вокруг Тайваня, министр заявил, что «не комментирует гипотетические сценарии». Остров Йонагуни, часть архипелага Рюкю, популярное среди туристов место, в том числе среди любителей дайвинга. На острове площадью почти 30 кв. км, проживает чуть больше 1,5 тыс. человек. Сейчас на Йонагуни, который от Тайваня отделяют 110 км, базируется радиолокационная станция, контролирующая море и воздушное пространство, подразделение радиоразведки и РЭБ.

Как отмечает Bloomberg, это решение отражает обеспокоенность растущей военной мощью Китая и его потенциальным столкновением с Тайванем. В последние дни на фоне обостряющегося дипломатического кризиса в отношениях Китая и Японии, спровоцированного заявлением нового премьер-министра Санаэ Такаити, в Китае зазвучали высказывания, подвергающие сомнению суверенитет Японии над островами Рюкю.

Алена Миклашевская