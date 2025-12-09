ЕС почти набрал квалифицированное большинство голосов по вопросу об активах РФ

Евросоюз практически собрал необходимое квалифицированное большинство голосов для принятия решения об изъятии российских активов на саммите 18 декабря. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине, трансляцию которой вела его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Кошта

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Антониу Кошта

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Механизм квалифицированного большинства предполагает поддержку не менее 60% стран ЕС, на которые приходится 55% населения объединения. Такой формат голосования позволит Еврокомиссии обойти вето Бельгии и Венгрии, если убедить их изменить позицию не удастся.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила два варианта финансирования Украины. Один предусматривает изъятие российских активов и, по ее утверждению, не требует единогласного согласия всех стран Евросоюза, а лишь квалифицированного большинства. Альтернативный подход предполагает использование резервного фонда ЕС.

Окончательное решение планируется принять на Совете Евросоюза 18-19 декабря. В Брюсселе рассчитывают мобилизировать около €90 млрд в поддержку Киева. Отдельное предложение предусматривает запрет исполнения в пределах ЕС решений иностранных судов, если Москва попытается оспорить экспроприацию.

