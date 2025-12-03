Операция «Экспроприация»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта финансирования Украины, один из них предполагает изъятие российских активов. Причем, по ее словам, такая мера для оформления репарационного кредита не требует согласия всех стран Евросоюза. Достаточно квалифицированного большинства голосов. Второй вариант подразумевает финансирование Украины за счет резервного фонда ЕС. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на Совете Евросоюза 18-19 декабря. В Брюсселе рассчитывают найти для Киева €90 млрд. Отдельно предлагается запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов, на случай если Москва решит оспорить экспроприацию активов.

Впрочем, у владельцев активов остаются перспективы и в европейских судах, заметил партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Уже есть один прецедент с созданием механизма перевода нереализованных доходов с активов РФ в Фонд мира, чтобы он их уже передавал Украине и так далее. Так вот, комитет этого фонда принял два решения, которые сейчас оспариваются Венгрией в Суде ЕС. Поэтому, скорее всего, такой вариант не пройдет, а будет утвержден второй: Европейский союз из своего резервного бюджета как-то что-то будет направлять Киеву. Вот здесь как раз квалифицированного большинства достаточно. Но, конечно же, такое решение открывает путь как минимум для оспаривания. Это Суд ЕС в Люксембурге, и там можно будет оспорить такой шаг как несоответствующий первичному праву Евросоюза. Также иск может быть подан по месту исполнения, в той же Бельгии, или против нее — в Международный суд ООН в Гааге. Основанием здесь будет нарушение международного права в части уважения суверенных иммунитетов».

Основная часть замороженных активов, около €185 млрд, хранится в депозитарии Euroclear. Бельгийские власти, в свою очередь, считают риски, которые могут последовать за изъятием «катастрофическими», а новые гарантии Еврокомиссии их не устроили. Европейский центробанк между тем уже отказался помочь Бельгии в случае кризисной ситуации с Euroclear и также отклонил предложение Урсулы фон дер Ляйен об использовании российских замороженных активов. Глава самого депозитария Валери Урбен допустила и обращения в суд, если ЕС все же решит конфисковать средства. Однако сейчас Еврокомиссия предлагает такое решение, которое все-таки потенциально можно принять, не учитывая мнение Бельгии, заметил юрист санкционной практики адвокатского бюро NSP Глеб Бойко: «Европейская комиссия предлагает государствам-членам ЕС принять регламент, который будет посвящен не внесению изменений в санкционные документы, а тому, как европейские финансовые учреждения, где находятся заблокированные средства, должны управлять этими средствами. Предполагается, что они отчитаются сначала перед государствами-членами, а те, в свою очередь, доведут информацию до Европейской комиссии. Затем у них будет обязанность управлять этими средствами определенным образом, например, посредством вложения этих денег в соответствующий финансовый инструмент.

Теоретически такое решение действительно может быть принято квалифицированным большинством голосов. В то же время заинтересованные государства-члены ЕС, а также финансовые учреждения и, естественно, Банк России могут попытаться оспорить такое решение в Суде Европейского Союза.

Но в большей степени стоит опасаться судебной активности компаний, которые лишатся своих активов, замороженных на территории РФ. В любом случае, если такой регламент будет принят, всем целесообразно его оспорить. Это небыстрый процесс. Но, учитывая уникальность этого кейса, можно попробовать попросить обеспечительные меры, которые Суд ЕС применяет крайне редко. Возможно, он в этом случае приостановит исполнение этого регламента. Я не рассматриваю шансы оспаривания в будущем как низкие, особенно если это будет иск от заинтересованного государства-члена или Euroclear».

Между тем ранее СМИ писали о механизме разблокировки некоторых активов россиян. Речь идет о клиентах неподсанкционных брокеров с прямыми счетами в депозитарии Euroclear. Однако, как рассказывают юристы, частные российские инвесторы приблизительно с начала октября начали массово получать отказы на разморозку своих средств. И надеяться на вывод средств до мирного соглашения по Украине не стоит, уверен заместитель гендиректора компании «Финам» Дмитрий Леснов:

«Пока это звучит так, что при любом исходе, который сейчас рассматривают европейские власти, просвет не виден.

Если с Центрального банка РФ будут сняты санкции и активы разблокированы, то нужно смотреть, на каких условиях это произойдет. Мы не можем гарантировать то, что ЦБ даже с учетом гипотетического мирного договора сможет свободно распоряжаться этими средствами. Вполне возможно, будет какой-то пункт, который предусмотрит какое-либо совместное их использование. Что касается частных лиц, то тут, в первую очередь, нужно говорить о том, что положительное решение о разморозке принималось в пользу достаточно крупных активов состоятельных российских инвесторов, у которых есть возможность получить гарантию со стороны европейских структур о своей неподсанкционности. И таких случаев, может быть, можно насчитать два-три десятка. Но все-таки мы прекрасно понимаем, что как российские активы, так и активы иностранных инвесторов на счетах типа C — это предмет торга. Естественно, никто их заранее выпускать не будет. Об этом, конечно же, сейчас речи не идет».

Тем временем издание Politico сообщает, что Евросоюз вносит Россию в «черный список» стран, отмывающих деньги. Речь идет о перечне государств с соответствующими повышенными рисками. Решение обяжет финансовые организации усиливать комплексную проверку любых операций с РФ. Официального подтверждения от Еврокомиссии пока нет.

Александра Абанькова