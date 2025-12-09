Труба и кабель вместо штрафа
ФАС добивается исполнения госмонополиями обязательств по техприсоединению компаний к сетям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки к закону о защите конкуренции и КоАП. Служба хочет развернуть инфраструктурные госмонополии от уплаты штрафов за неисполнение обязательств по технологическому присоединению компаний к сетям к решению проблемы с подключением новых клиентов. Проблема возникла из-за изменения конъюнктуры рынка после 2022 года: идея упрощенного подключения бизнеса к кабелям и трубам ради готовившегося правительством «инвестбума» утратила часть актуальности и стала обременительной для сетей, поэтому они предпочитают отделываться штрафами. Правительство же это не устраивает: штрафы «закладываются» в сетевые тарифы и распределяются на всех потребителей или сокращают прибыль госкомпаний и доходы бюджета.
ФАС пытается отвлечь госмонополистов от необременительной уплаты штрафов настоящей работой по подключению новых компаний к сетям
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
ФАС добивается у правительства инструмента, который позволит службе бороться с игнорированием госмонополиями претензий к нарушениям ими правил недискриминационного доступа пользователей к их инфраструктуре. Сейчас зачастую им проще уплачивать штрафы, чем устранять недостатки, при этом такая уплата штрафов де-факто закладывается в сетевой тариф, «распределяясь» на всех пользователей, или сокращает прибыль госкомпаний и доходы бюджета. Чтобы сдвинуть равновесие в сторону ликвидации выявленных недостатков, служба подготовила поправки к закону о защите конкуренции. Они дают ей право выписывать монополистам «требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения» таких правил.
- В состав требований будут включаться данные о нарушениях, перечни действий и «разумные сроки» их ликвидации.
- Докладывать в ФАС об исправлении недостатков госмонополии обяжут в трехдневный срок.
- В КоАП при этом вносятся корреспондирующие изменения — о праве ФАС возбуждать административные дела за неисполнение требований без дополнительных проверок.
- Санкция за нарушение правил недискриминационного доступа составляет для юрлиц от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (от 600 тыс. до 1 млн руб. за повторное нарушение), для должностных лиц — 10–40 тыс. руб. и 40–50 тыс. руб. с дисквалификацией от трех лет соответственно.
«Действия ФАС направлены на обеспечение баланса интересов всех участников рынка. Кроме того, на естественно-монопольные услуги предусмотрено госрегулирование тарифов. В случае выявления дискриминационных условий ФАС в рамках своих полномочий контролирует соблюдение правил недискриминационного доступа и установленный порядок подключения к субъектам естественных монополий в сферах газоснабжения, электроэнергетики и ЖКХ (по ст. 9.21 КоАП). В 2024 году ФАС возбудила 10 485 дел по этой статье»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ФАС, пояснив, что разработанный законопроект «направлен на оперативное устранение нарушений правил ПНД и обеспечение их исполнения в интересах граждан и предпринимателей».
«Проблема, которую пытается таким образом решить ФАС, сосредоточена в основном в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении и водоотведении, особенно в части неисполненных договоров технологического присоединения»,— говорит источник, близкий к правительству. «Подход ФАС можно рассматривать как один из вариантов системного решения проблемы, а не перекладывание ее на всех пользователей инфраструктурных монополий через сетевые тарифы»,— добавляет он.
Накопленный массив неисполненных договоров техприсоединения — наследие государственной программы трансформации делового климата, которую правительство реализовывало в конце 2010-х и начале 2020-х годов под контролем тогда первого вице-премьера Андрея Белоусова. Для облегчения запуска новых бизнесов и ускорения строительства власти расширяли возможности компаний и ограничивали требования госмонополий по технологическому присоединению к сетям новых потребителей.
Однако структурные и конъюнктурные изменения, произошедшие в экономике после 2022 года, привели к перераспределению приоритетов и сделали многие такие договоры нерентабельными для инфраструктурных операторов, поэтому госкомпании и платят штрафы вместо подключения новых пользователей. Для того чтобы снять эту проблему, помимо переноса фокуса с выписывания штрафов на исполнение госмонополистами законных требований пользователей, ФАС пытается снова сбалансировать интересы тех и других: так, летом служба поддержала повышение сетевых тарифов в Сибири в том числе ради «балансировки» затрат госмонополий на техприсоединение льготных потребителей (см. “Ъ” от 3 июля).
Отметим, инициатива ФАС — в значительной степени «тиражирование» подхода куратора контрольно-надзорной сферы в правительстве, вице-премьера Дмитрия Григоренко к вопросу штрафов, назначаемых бюджетным учреждениям (в массе — школам и больницам). Чиновник выступил против уплаты штрафов «из бюджета в бюджет», добившись замены их предписаниями об устранении недостатков с дисциплинарной ответственностью руководителей (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года). Иначе «государство выделяет деньги на образование и тут же забирает их административными штрафами», говорил чиновник.