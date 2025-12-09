Труба и кабель вместо штрафа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки к закону о защите конкуренции и КоАП. Служба хочет развернуть инфраструктурные госмонополии от уплаты штрафов за неисполнение обязательств по технологическому присоединению компаний к сетям к решению проблемы с подключением новых клиентов. Проблема возникла из-за изменения конъюнктуры рынка после 2022 года: идея упрощенного подключения бизнеса к кабелям и трубам ради готовившегося правительством «инвестбума» утратила часть актуальности и стала обременительной для сетей, поэтому они предпочитают отделываться штрафами. Правительство же это не устраивает: штрафы «закладываются» в сетевые тарифы и распределяются на всех потребителей или сокращают прибыль госкомпаний и доходы бюджета.

ФАС добивается у правительства инструмента, который позволит службе бороться с игнорированием госмонополиями претензий к нарушениям ими правил недискриминационного доступа пользователей к их инфраструктуре. Сейчас зачастую им проще уплачивать штрафы, чем устранять недостатки, при этом такая уплата штрафов де-факто закладывается в сетевой тариф, «распределяясь» на всех пользователей, или сокращает прибыль госкомпаний и доходы бюджета. Чтобы сдвинуть равновесие в сторону ликвидации выявленных недостатков, служба подготовила поправки к закону о защите конкуренции. Они дают ей право выписывать монополистам «требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения» таких правил.

В состав требований будут включаться данные о нарушениях, перечни действий и «разумные сроки» их ликвидации.

Докладывать в ФАС об исправлении недостатков госмонополии обяжут в трехдневный срок.

В КоАП при этом вносятся корреспондирующие изменения — о праве ФАС возбуждать административные дела за неисполнение требований без дополнительных проверок.

Санкция за нарушение правил недискриминационного доступа составляет для юрлиц от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (от 600 тыс. до 1 млн руб. за повторное нарушение), для должностных лиц — 10–40 тыс. руб. и 40–50 тыс. руб. с дисквалификацией от трех лет соответственно.

«Действия ФАС направлены на обеспечение баланса интересов всех участников рынка. Кроме того, на естественно-монопольные услуги предусмотрено госрегулирование тарифов. В случае выявления дискриминационных условий ФАС в рамках своих полномочий контролирует соблюдение правил недискриминационного доступа и установленный порядок подключения к субъектам естественных монополий в сферах газоснабжения, электроэнергетики и ЖКХ (по ст. 9.21 КоАП). В 2024 году ФАС возбудила 10 485 дел по этой статье»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ФАС, пояснив, что разработанный законопроект «направлен на оперативное устранение нарушений правил ПНД и обеспечение их исполнения в интересах граждан и предпринимателей».

«Проблема, которую пытается таким образом решить ФАС, сосредоточена в основном в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении и водоотведении, особенно в части неисполненных договоров технологического присоединения»,— говорит источник, близкий к правительству. «Подход ФАС можно рассматривать как один из вариантов системного решения проблемы, а не перекладывание ее на всех пользователей инфраструктурных монополий через сетевые тарифы»,— добавляет он.

Накопленный массив неисполненных договоров техприсоединения — наследие государственной программы трансформации делового климата, которую правительство реализовывало в конце 2010-х и начале 2020-х годов под контролем тогда первого вице-премьера Андрея Белоусова. Для облегчения запуска новых бизнесов и ускорения строительства власти расширяли возможности компаний и ограничивали требования госмонополий по технологическому присоединению к сетям новых потребителей.

Однако структурные и конъюнктурные изменения, произошедшие в экономике после 2022 года, привели к перераспределению приоритетов и сделали многие такие договоры нерентабельными для инфраструктурных операторов, поэтому госкомпании и платят штрафы вместо подключения новых пользователей. Для того чтобы снять эту проблему, помимо переноса фокуса с выписывания штрафов на исполнение госмонополистами законных требований пользователей, ФАС пытается снова сбалансировать интересы тех и других: так, летом служба поддержала повышение сетевых тарифов в Сибири в том числе ради «балансировки» затрат госмонополий на техприсоединение льготных потребителей (см. “Ъ” от 3 июля).

Отметим, инициатива ФАС — в значительной степени «тиражирование» подхода куратора контрольно-надзорной сферы в правительстве, вице-премьера Дмитрия Григоренко к вопросу штрафов, назначаемых бюджетным учреждениям (в массе — школам и больницам). Чиновник выступил против уплаты штрафов «из бюджета в бюджет», добившись замены их предписаниями об устранении недостатков с дисциплинарной ответственностью руководителей (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года). Иначе «государство выделяет деньги на образование и тут же забирает их административными штрафами», говорил чиновник.

