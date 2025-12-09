В Липецке капремонт школ сделают местные компании бизнесменов Стебенева и Бугакова

МКУ «Управление строительства города Липецка» нашла подрядчиков в результате двух открытых конкурсов на капитальный ремонт школы № 37 на улице Писарева и школы № 48 на улице Космонавтов. Начальная сумма контрактов составляет 226,7 млн руб., компании снизили стоимость работ не более чем на 100 тыс. руб. Информация о победителях размещена на портале госзакупок.

Делать капитальный ремонт в школе № 37 будет ООО «Тепломонтажстрой». Компания предложила выполнить работы по начальной цене контракта — 105 млн руб. На участие в конкурсе поступило пять заявок, минимальное предложение — 87,1 млн руб., названия компаний-конкурентов не раскрываются.

Приступить необходимо 1 марта, завершить — 1 сентября 2026 года. За этот период подрядчик должен обновить фасад двухэтажного здания, выполнить теплоизоляцию, а также заменить оконные и дверные блоки. Гарантийный срок составит пять лет.

ООО «Тепломонтажстрой» основано 21 мая 2015 года и зарегистрировано в Липецке. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Директором с 22 июля 2025 года является Алексей Катин, единственный учредитель — Юрий Стебенев. В 2024 году выручка предприятия достигла 671 млн руб., увеличившись на 9% к уровню 2023 года, тогда как чистая прибыль снизилась на 27% — до 16,1 млн руб.

Работы в школе № 48 будет выполнять ООО «Липецксантехмонтаж-1». Стоимость контракта составила 121,6 млн руб. при максимальной цене 121,7 млн руб. На участие в конкурсе поступило пять заявок, минимальное предложение — 118 млн руб.

Победитель приступит к работам 1 мая, завершение запланировано на 20 октября 2026 года. В рамках капремонта подрядчику предстоит обновить четырехэтажное здание: выполнить ремонт облицовки стен, покрытий полов и потолков, оконных и дверных откосов, провести монтаж перегородок и устройство проемов. В перечень также входят кровельные работы, обновление входных групп и фасада, а также модернизация систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

ООО «Липецксантехмонтаж-1» создано 2 октября 2000 года и работает в сфере электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и собственник Андрей Бугаков. В 2024 году выручка выросла до 2,12 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель 2023 года (1,03 млрд руб.). Чистая прибыль также увеличилась — с 0,5 млн до 82,7 млн руб.

В октябре тамбовское УФАС включило столичное ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стали срывы сроков при выполнении работ по капитальному ремонту школы МБОУ «Сатинская СОШ».

Анна Швечикова