В Липецке ищут подрядчиков для капремонта двух школ в 2026 году за 227 млн

МКУ «Управление строительства города Липецка» объявило два открытых конкурса в электронной форме на капремонт школы № 37 на улице Писарева и школы № 48 на улице Космонавтов. Сумма начальных цен контрактов — 226,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта на работы в школе № 37 составляет 105 млн руб. Приступить к работам необходимо 1 марта, а завершить их — 1 сентября 2026 года. За это время подрядчику предстоит обновить фасад двухэтажного здания, обустроить теплоизоляцию, а также заменить оконные и дверные блоки. Гарантийный срок составит пять лет. Заявки принимаются до 21 ноября, итоги подведут 25 ноября.

Максимальная цена работ в школе № 48 — 121,7 млн руб. Победитель второго конкурса должен приступить к работам 1 мая, а завершить их — 20 октября 2026 года. Ему предстоит провести ремонт четырехэтажного здания, в том числе обновить облицовку стен, покрытие полов и потолков, оконных и дверных откосов, выполнить монтаж перегородок, пробить проемы и так далее. В капитальный ремонт также входят кровельные работы, обновление входных групп, фасада, систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Заявки на эти торги принимаются до 18 ноября, итоги подведут 20 ноября.

Ульяна Ларионова