Комитет Совета федерации поддержал законопроект об отключении связи по запросу ФСБ

Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал законопроект о снятии ответственности с операторов за отключение связи по запросу ФСБ.

При предварительном рассмотрении инициативы статс-секретарь – заместитель главы Минцифры Иван Лебедев объяснил, что поправки вызваны многочисленными судебными претензиями к операторам. «Большое количество претензий к ним, что они не в должной степени оказывают услуги по договору, который на себя взяли»,— пояснил господин Лебедев.

По словам заместителя министра, при атаке беспилотников важно быстро ограничить работу сотовой связи. «Мы понимаем, что это не от оператора связи зависит»,— подчеркнул чиновник.

Законопроект был внесен в Государственную думу правительством России 14 ноября. Сейчас он готовится к первому чтению, включен в программу работы нижней палаты на декабрь.

Степан Мельчаков