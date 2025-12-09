Хоккейный недострой

Главный скандал, связанный с подготовкой к Олимпийским играм, которые пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо, имеет непосредственное отношение к самому привлекательному для публики турниру в их программе. Выяснилось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ), возвращающаяся на Олимпиаду после продолжавшегося более десяти лет перерыва, крайне озабочена тем, что творится со стадионом, предназначенным для состязаний с участием ее звезд. Он будет сдан в эксплуатацию за несколько дней до церемонии открытия, качество ледового покрытия вызывает вопросы, а размеры площадки почему-то оказались меньше стандартных для НХЛ. Лига уже дала понять, что не исключает варианта с отказом от возвращения.

Тема выступления игроков НХЛ на Олимпиаде, которую примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, оказалась центральной на состоявшемся в Колорадо-Спрингс заседании совета владельцев клубов лиги. А доклад, сделанный заместителем руководителя структуры Биллом Дейли, придал ей остроты.

Хоккейный турнир должен стать, возможно, главным хитом олимпийской программы. Особенный статус ему придало решение НХЛ, в клубах которой выступают, по сути, все лучшие хоккеисты мира, возобновить практику участия в Олимпийских играх. Она возникла относительно недавно — в 1998 году. После дебютных для НХЛ Олимпийских игр в Нагано лига еще четырежды делала в своем календаре перерыв, чтобы отправить игроков на Олимпиаду. И всякий раз мужские хоккейные соревнования пользовались исключительным интересом у публики. Однако после сочинской Олимпиады 2014 года НХЛ надолго потеряла интерес к этому событию. На двух подряд Олимпиадах хоккеистов лиги не было. Пхёнчханские Игры в 2018 году она проигнорировала по соображениям прежде всего коммерческого характера — из-за невысокого потенциала южнокорейского рынка, а пекинские в 2022-м — из-за пандемии коронавируса. Олимпийское возвращение НХЛ, оформленное летом этого года договором с Международной федерацией хоккея (IIHF), вызвало колоссальный ажиотаж, хотя в тот момент уже было очевидно, что одного из фаворитов турнир недосчитается: сборная России не была допущена на него из-за санкций.

Между тем доклад Билла Дейли подтвердил крайнюю озабоченность лиги по поводу того, как к возвращению готовятся организаторы итальянской Олимпиады. А связана она с Santa Giulia Ice Hockey Arena — основным ее хоккейным стадионом.

О том, что его строительство идет намного медленнее, чем планировалось, и в этом году закончить его не получится, было известно и раньше. Но выяснилось, что на самом деле задержки похожи на критические. Введено в эксплуатацию сооружение будет 2 февраля, за четыре дня до церемонии открытия Олимпиады, за три — до первого матча женского хоккейного турнира и за девять — до мужского. Это означает, что вопреки традициям, предусматривающим обязательную проверку стадионов в «боевых» условиях, например «выставочными» соревнованиями или товарищескими матчами, толком протестировать Santa Giulia Ice Hockey Arena не удастся.

А у НХЛ серьезные вопросы вызывает качество итальянского льда. Организаторы обещали допустить специалистов из лиги к его исследованию в январе, но в любом случае времени на устранение недостатков останется слишком мало. А Ассоциация игроков НХЛ, без согласия которой участие игроков североамериканских клубов в Олимпиаде невозможно, настаивает на том, что не разрешит хоккеистам кататься по сомнительному покрытию.

Еще один удивительный момент — это размеры площадки. Каким-то образом итальянские строители умудрились уменьшить длину по сравнению с прописанным в олимпийском договоре стандартом НХЛ — 61 м — аж на целый метр. При этом альтернативной арены хоккеистам оргкомитет не предложил.

Билл Дейли сообщил об «осторожном оптимизме» в отношении участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде, но в то же время прямо заявил: «Если они почувствуют, что лед представляет для них опасность, мы не будем играть». ESPN и другие ведущие североамериканские медиаресурсы интерпретировали эти слова однозначно — как готовность отказаться от олимпийского возвращения из-за итальянских чудачеств.

