Умерла почетный гражданин Рыбинска врач Вера Галкина

На 91-м году жизни скончалась заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Рыбинска, бывший главный врач больницы №2 имени Н.И. Пирогова Вера Галкина. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Вера Галкина более 40 лет проработала в медицине, возглавила больницу в 1979 году. При ней строились новые здания поликлиники и стационара на улице Максима Горького. Врач руководила переездом медицинского учреждения из здания Новой хлебной биржи в новые корпуса. Избиралась депутатом Рыбинского Совета депутатов и Госдумы Ярославской области.

«Поздравлял Веру Александровну в январе с 90-летием. Она вспоминала, как каждый месяц делала обход палат, хозяйственных помещений, много общалась с пациентами. Она всегда была активной и добивалась поставленных целей и в медицине, и в общественной жизни. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Веры Александровны Галкиной»,— написал господин Рудаков.

Алла Чижова